人民网莫斯科12月19日电（记者 隋鑫）12月15日，中俄工商届新年招待会暨《中资企业在俄罗斯发展报告（2023）》发布仪式在莫斯科举办。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫等出席并致辞。

中国驻俄罗斯大使张汉晖致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖大使表示，两国元首的战略引领和双方密切的高层交往，为中俄关系达到新水平注入了强大动力。习近平主席对俄罗斯进行历史性国事访问，普京总统赴华出席第三届 “一带一路” 国际合作高峰论坛，俄总理米舒斯京、联邦委员会主席马特维延科、国家杜马主席沃洛金等成功访华，中央政治局委员、外交部长王毅，中共中央政法委书记陈文清，中央军委副主席张又侠等先后访俄，两国高层交往之密切首屈一指。我们在国际和地区事务中相互支持，携手维护共同利益，包括在联合国、亚太经合组织、金砖国家、上合组织等国际组织内紧密合作，为世界多极化作出积极贡献。

张汉晖大使强调，经过几十年发展，中俄经贸合作实现由量变到质变的发展，中俄贸易创下历史纪录。今年1—11月，两国双边贸易额已达2182亿美元，同比增长27%，两国元首设立的2000亿美元贸易目标已提前实现。两国工商界应抓住机遇，充分挖掘中俄合作的潜力和优势，将两国务实合作推向更高水平、更大规模。两国政府应维护好企业利益，为企业发展营造良好的营商环境。

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫致辞。驻俄罗斯使馆供图

梅利尼科夫表示，今年以来，中俄两国高层接触密切，互访频繁。双方在经贸、文化、体育、立法等方面开展了富有成效的交流，实施了一系列重大项目。2023年作为中俄体育年，举办了篮球、乒乓球、足球等一系列比赛和文化活动。2024年是两国建交75周年，也是中俄文化年的开局之年，双方应继续为两国文化交流不断努力。

《中资企业在俄罗斯发展报告（2023）》正式发布。驻俄罗斯使馆供图

中俄工商届新年招待会由俄罗斯中国总商会举办，是促进两国工商界交流、企业交往的重要平台。本次招待会发布的《中资企业在俄罗斯发展报告（2023）》，为中资企业在俄发展、经营提供指南。

(责编：徐祥丽、刘慧)