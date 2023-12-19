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阿联酋阿提哈德航空与中国东方航空开展战略合作

2023年12月19日13:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比12月18日电 （记者任皓宇）阿联酋阿提哈德航空与中国东方航空18日签署战略合作谅解备忘录（MoU），标志着双方共同致力加强商业和运营合作的意愿。

签约仪式。阿联酋阿提哈德航空供图

根据该谅解备忘录，在现有代码共享协议基础上，两家航空公司计划开展更广泛合作，包括扩大代码共享、常旅客互惠计划、货物运输、MRO、地面服务、配餐、贵宾休息室、员工培训以及多项可持续航空发展举措。

阿提哈德航空首席执行官安东尼诺阿尔多·内维斯表示，两家航空公司已经建立了超过十年的成功代码共享合作伙伴关系。“这份战略合作谅解备忘录是一个重要的里程碑，是建立长期互利合作关系的关键。期待双方实现成功而持久的合作伙伴关系。”

中国东方航空集团总经理李养民表示：“该谅解备忘录是在我们成功的代码共享协议基础上建立的，作为中阿关系持续蓬勃发展的一部分，我们将以务实的方式开展更密切的合作。”

阿联酋驻华大使侯赛因·伊卜拉欣·哈马迪表示：“作为两国合作加强的显著证明，阿联酋的国家航空公司与中国主要的航空公司之一建立了合作伙伴关系，双方的合作不仅局限于运营提升方面，更强调促进广泛的人文交流。在即将迎来的阿联酋和中国建交四十周年之际，我们衷心希望阿中两国在外交、贸易、文化和其他各领域实现更深层次的合作。”

(责编：王禹蘅、常红)

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