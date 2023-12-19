新华社联合国12月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽18日表示，在当前巴以紧张局势加剧、外溢效应凸显背景下，伊朗核问题全面协议的重要性更加突出。当前围绕履约谈判的僵局不可持续，中方呼吁有关各方尽快就恢复全面协议的完整、有效执行达成共识。

耿爽在安理会伊核问题公开会上表示，全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。各方应珍惜来之不易的谈判成果，在去年8月案文基础上，展现积极灵活姿态，平衡解决各方合理关切，尽快启动复谈进程，推动协议早日重返正轨。

耿爽说，美国作为伊核危机的始作俑者，应认清自身责任，展现政治诚意，履行协议承诺，尽早解除对伊朗及第三方的单边制裁及“长臂管辖”措施。近期以色列官员不负责任的核威胁言论加重了国际社会对以色列核问题的关切。中方再次敦促个别国家摒弃核不扩散“双重标准”做法，积极支持建立中东无核武器区，推动以色列尽快以无核武器国家身份加入《不扩散核武器条约》，并将其所有核设施置于国际原子能机构保障监督之下。

耿爽表示，有关各方应停止将伊核谈判同其他问题挂钩，停止利用伊核问题服务地缘政治，避免采取任何可能激化矛盾、升级局势的举措，致力于加强对话而不是刺激对抗，创造机遇而不是制造危机，寻求合作而不是一味施压。

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