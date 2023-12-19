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中方呼吁国际社会帮助利比亚各方探索符合自身国情的发展道路

2023年12月19日12:53 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵18日呼吁国际社会帮助利比亚各方探索符合自身国情的发展道路。

　　戴兵在安理会利比亚问题公开会上表示，利比亚问题延宕至今，政治进程持续陷入僵局，值得深思。外部干涉和强加解决方案，无法带来和平稳定。唯一可行的道路是尊重利比亚主权和主导权，帮助利各方探索符合自身国情的发展道路。中方支持联合国利比亚支助特派团继续推动对话协商，照顾各方合理关切，发挥建设性作用。

　　戴兵说，近一段时间以来，利比亚各方围绕选举路线图开展对话，达成不少共识，成果来之不易。联合国秘书长利比亚问题特别代表阿卜杜拉耶·巴蒂利近期邀请主要各方就未决问题开展对话。中方期待利各方巩固对话成果，消弭矛盾分歧，推动政治进程取得更多进展。

　　戴兵表示，中方呼吁各方遵守停火协议，落实好“5+5”联合军事委员会达成的成果，维护好来之不易的和平局面。外部武装和雇佣兵应以平稳有序方式尽快撤离利比亚。

　　戴兵说，中方注意到，随着利石油产量恢复，利经济逐步企稳发展，今年经济增速有望达到14%，值得充分肯定。同时，利比亚洪水灾害带来严重人道危机，不少地区灾后重建的任务艰巨。中方欢迎利当局和各方所做努力，呼吁国际社会加大对利人道援助。

(责编：燕勐、刘叶婷)

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