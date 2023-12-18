人民网开罗12月17日电（记者沈小晓）12月16日，苏伊士运河大学孔子学院及其下属教学点英国大学近50名师生组成代表团访问了巨石集团埃及公司，共同感受中埃共建“一带一路”重要成果。本次活动由汉语桥俱乐部（开罗站）及巨石集团埃及公司联合主办。

此次参观交流是苏伊士运河大学孔子学院每年“走进中企”系列活动的一部分，一方面让学员们近距离接触企业，了解企业特性和人才需求，另一方面也展示中国制造的实力。

师生参观了最新的玻璃纤维生产线，直观地了解到了玻璃纤维生产的全过程，同时被中国先进制造业的自动化水平和科技含量所震撼。这是巨石在海外有史以来投资金额最大、工程量最多、技术最先进的生产线项目。

巨石埃及公司副总经理马新耀表示，巨石埃及公司注重与高校的合作，为埃及地方大学提供社会实践和工作机会。今年 8 月份苏伊士运河大学孔子学院、英国大学学生在巨石集团各部门开展了为期两周的暑期实习。

苏伊士运河大学孔子学院中方院长张廷洪表示，近几年，在以巨石埃及集团为代表的驻埃中资企业的支持与帮助下，苏伊士运河大学孔子学院在毕业招聘及暑期实习方面都做出了不错成绩。希望能够与各企业继续深化交流与合作。

汉语桥俱乐部开罗站主席徐彦禾表示，要加大企业、高校和学术团体的合作，建立合作联盟，为中埃高层次合作夯实基础。汉语桥俱乐部开罗站同巨石集团埃及公司共同签署了《中文+职业技能校企联盟合作协议》。

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