人民网开罗12月17日电（记者 沈小晓）12月16日，2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”闭幕式在开罗中国文化中心举办。开罗中国文化中心副主任邵彬出席活动并致辞，广西民族大学专家老师、德仁中文学校全体师生及部分学生家长300余人出席了闭幕式活动。

图为2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”闭幕式活动现场。主办方供图

图为2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”闭幕式活动现场。主办方供图

“中华文化大乐园”是国务院侨务办公室推出的一项旨在增进海外华裔青少年和海外各界朋友了解中华文化的品牌活动，以中华语言文化和传统才艺学习为主要内容，开设中华语言、中华美食、中华才艺等课程，采用寓教于乐的教学形式，邀请海外华裔青少年中文学习者以线上线下相结合的方式参加，增强孩子们对祖国的身份认同感和文化认同感，传播中华优秀传统文化，促进中外文明交流互鉴。

图为2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”闭幕式活动现场。主办方供图

2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”于12月8日启动。本次活动由广西民族大学的12位专家老师担任授课任务，为期2周，设有武术、歌曲、舞蹈、书画、书法、诵读、蜡染、剪纸等多门课程。

图为2023“中华文化大乐园——埃及开罗营”闭幕式活动现场。主办方供图

开罗中国文化中心副主任邵彬表示，当前，埃及学习汉语和喜爱中国文化的人越来越多，海外华人华侨子女不但要学习好当地的语言和历史文化，更需要学好汉语和中华优秀传统文化，了解认识祖国的历史和现代化发展成就，长大后为中华民族的伟大复兴和中埃两国的世代友好贡献力量。

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