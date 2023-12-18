人民网华沙12月17日电 （记者李增伟）由布加勒斯特中国文化中心、辽宁省文化和旅游厅共同主办的“中国故事”系列讲座——《汉字——富有人文精神的符号》于12月13日在布加勒斯特中国文化中心成功举办。来自罗马尼亚政界、学术界、教育界、商界、新闻界等人士，以及罗马尼亚3所学校的师生共100余人出席。中国驻罗马尼亚大使馆文化参赞张丽丽、辽宁省文化和旅游厅一级巡视员赵奎伟、布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波、罗经济创业和旅游部顾问丹古丽亚参加活动。

图为观众欣赏带有“你好中国”标识的皮影展示。 布加勒斯特中国文化中心供图

辽宁省图书馆（辽宁省古籍保护中心）馆员陈浮以汉代许慎在《说文解字》中对汉字的生成属性归纳的六书造字法为出发点，从汉字的字意，汉字的色彩美、画面美和空间感，汉字中双声、叠韵、叠字的音乐美、音韵美，汉字的谐音文化四个方面讲述了汉字的文化内涵。为了让罗马尼亚观众加深理解，陈浮选取了浅显易懂的例证。比如在谈到象形字时，他以汉字“日”“月”为例，并配以生动的图片，通俗的语言，一步一步地阐释这两个汉字的由来。现场观众纷纷点头表示理解。

图为身着两国民族服饰的演员进行互动表演。 布加勒斯特中国文化中心供图

图为舞蹈表演《袖》。布加勒斯特中国文化中心供图

讲座末尾，陈浮现场展示汉字书写，并邀请感兴趣的观众上台体验。罗马尼亚观众踊跃报名，在陈浮的指导下手握毛笔，笔锋流转，一个个生动的汉字跃然纸上。

现场观众中也有正在学习中文的罗马尼亚学生，他们表示，通过讲座对中国文字及传统文化的理解更加深入，也从中受到激励，语言的学习需要久久为功，稳扎稳打，将来一定更努力学习中文。还有观众是第一次接触汉字，他们表示，汉字的构成非常有意思，就像画画一样，以后有机会愿意了解更多关于中文的信息。

图为罗马尼亚小学生在现场体验烙画。 布加勒斯特中国文化中心供图

讲座结束后，观众们欣赏了中国传统民乐舞蹈，体验了非物质文化遗产烙画、皮影技艺。

来自罗马尼亚马拉切尼市的小朋友为观众带来了精彩表演。身着中国传统服饰与罗马尼亚传统民族服饰的表演者亲密互动，成为现场最亮眼的画面。

(责编：曹欣悦、常红)