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中国与新加坡拓展互利合作之路（专家解读）

■ 受访专家：中山大学东南亚研究所研究员 张宇权
2023年12月18日09:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，依托中新（重庆）战略性互联互通示范项目，重庆与新加坡构建多样化跨境融资渠道，促进区域间高效联通。图为人们在位于重庆来福士的中新互联互通项目展厅内参观。
　　新华社记者 王全超摄

　　中新双边合作机制会议近日举行。会议宣布达成24项成果。新加坡《联合早报》网站报道称，中国持续拓展区域合作，新加坡继续参与其中。两国也将在金融互联互通、粮食安全、智慧城市等领域加强合作。

　　俄罗斯卫星社网站关注到，中国和新加坡近期一致同意互免持普通护照人员签证。两国主管部门正就具体事宜进行密切沟通。报道称，中新实现全面互免签证对两国人民来说是一件大好事，双方共同期待有关安排早日落地生效。

　　

　　中国与新加坡是一衣带水的友好邻邦。近年来，中新多领域务实合作不断推进。

　　在外交领域，今年3月，中新两国顺应时代合作与发展大势，宣布将双边关系从“与时俱进的全方位合作伙伴关系”提升为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。双方在经贸、科技、食品、法律、环保、艺术等领域达成多项合作文件。

　　在经贸领域，新加坡是与中国达成自由贸易协定升级的发达国家之一。2020年12月8日，中新共同宣布启动中新自贸协定进一步升级谈判。3年来，双方工作团队开展多轮密集磋商，成功完成所有谈判。不久前，中国与新加坡签署中新自由贸易协定进一步升级议定书。中新在升级议定书中以负面清单模式作出服务和投资开放承诺，为双方投资者和服务提供者拓展市场空间。

　　与此同时，中新双边合作机制不断丰富。中国和新加坡建立了高层级双边合作机制——中新双边合作联合委员会。新加坡在广东、江苏、辽宁、山东、上海、四川、天津、浙江等8个省份分别成立了经贸理事会机制。此外，中新还达成了位于苏州、天津、重庆的3个政府间项目及广州知识城国家级双边项目。

　　中新开展互利合作有良好基础。中国是世界第二大经济体、全球第一大货物贸易国，拥有广阔的市场机遇；新加坡地理位置优越，拥有航运兴旺、贸易便利、金融发达等优势。当前，两国关系发展势头强劲，共建“一带一路”积累了丰硕成果。2013年以来，中国连续10年成为新加坡最大贸易伙伴。今年前10个月，中新双边贸易总值为887亿美元，新加坡为同期中国在东盟的第五大贸易伙伴。同时，新加坡也是中国企业“走出去”的主要目的地之一。今年上半年，中国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资801.7亿元人民币，同比增长23.3%，主要投向国家中，新加坡居首位。

　　中新拓展互利合作，向国际社会释放了积极信号。当今世界，保护主义、单边主义抬头，经济全球化遭遇波折；与此同时，地缘政治局势持续紧张，全球安全治理面临挑战。开放还是封闭、合作还是对抗，是摆在世界面前的选择。在此国际背景下，中新加强高质量合作，共同推动自由贸易，促进区域开放包容，无疑传递出“要开放，不要封闭；要合作，不要对抗”的强音。前不久，中国和新加坡一致同意互免持普通护照人员签证。这一举措彰显了开放合作的态度，有望促进两国企业和人员往来，使两国经贸合作进一步受益。

　　中新两国合作素来密切。在可见的未来，中新双方将持续开展全方位务实合作，既夯实基建、造船等优势领域的合作，也拓展数字经济、人工智能等新领域的合作。随着中新不断拓展互利合作之路，中新两国人民也将拥有更美好的生活。

　　（林子涵  蒋子豪采访整理）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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