人民网东京12月17日电（记者岳林炜）中国驻日本大使吴江浩16日出席在日本新潟举办的日本前首相田中角荣逝世30年追思会暨中日关系研讨会。

中国公共外交协会副会长邱小琪，中国前驻日本大使、驻美国大使崔天凯，中国前驻日本大使程永华，田中角荣之女、日本前外相田中真纪子，新潟县知事花角英世，新潟日报社会长小田敏三，日中协会理事长濑野清水，中国社会科学院日本研究所所长杨伯江等两国各界人士200余人参加，日本外务大臣政务官高村正大发来视频致辞。驻新潟总领事崔为磊、使馆参赞郭晓涵参加。

吴江浩致辞表示，我们对老一辈领导人最好的缅怀，就是倍加珍惜中日关系今天的发展成就，进而努力开创新时代中日关系的美好未来。站在新的历史起点，我们愿同日方一道努力，把两国领导人重要共识落到实处。期待今天的研讨会汇集两国有识之士真知灼见，助力中日关系改善发展。期待新潟作为田中前首相家乡，弘扬对华友好传统，加强地方民间交往，在中日友好事业中作出新的贡献。

田中真纪子深情回顾田中前首相不畏艰难，同中国老一辈领导人共同作出日中邦交正常化重大决断的历程，呼吁日中两国以史为鉴，延续友好，推动两国交流合作不断发展。

花角知事追忆田中前首相为日中邦交正常化和两国关系发展所做重大贡献，表示将继承发扬田中前首相的功绩和遗志，增进新潟县同中国黑龙江省及各界广泛交往，为日中关系发展发挥积极作用。

高村政务官表示，日中两国老一辈领导人推动实现邦交正常化，为数十年来日中关系长足发展、各领域交流合作不断深化奠定基础。当前日中关系潜力与挑战并存，日方愿同中方一道，落实两国领导人旧金山会晤重要共识，恪守日中联合声明等政治文件确立的原则，全面推进日中战略互惠关系，开创新时代两国关系新前景。

活动结束后，吴江浩及公共外交协会代表团一行应田中真纪子夫妇邀请前往田中角荣故居，向田中角荣墓致敬。(完)

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