人民网里约热内卢12月16日电 （记者时元皓）当地时间12月16日上午，巴西中国浙江商会一行在会长郑侠茂的带领下来到里约一家名为“拥抱里约”协会的慈善机构，为在该机构登记的贫困癌症患者捐赠210个基本食品篮。中国驻里约热内卢总领事馆副总领事王尉育出席捐赠仪式并致辞。

捐赠仪式现场。人民网记者 时元皓摄

仪式上，“拥抱里约”协会主席保罗·罗伯托向巴西中国浙江商会授予荣誉证书，以表彰其在帮助当地贫困癌症患者方面的卓越贡献。

郑侠茂表示，巴西中国浙江商会一直以来积极融入当地社会，并致力于帮助当地有需要的人群。期望为当地社区发展贡献积极力量，为中巴两国人民搭建起友谊之桥。

郑侠茂向癌症患者捐赠食品篮。人民网记者 时元皓摄

王尉育表示，捐赠活动旨在将温暖和关爱传递给每一个需要帮助的人，是对“拥抱里约”的深情祝福。长期以来，里约的华侨华人充分发扬中华民族勤劳勇敢、乐善好施的传统美德，积极融入当地社会，多次举办各种慈善活动，切实履行社会责任，为中巴民间友好交流做出积极贡献。

“巴西中国浙江商会的这笔捐赠对于‘拥抱里约’非常重要。”罗伯托表示，该机构为贫困癌症患者提供免费的药品等物质帮助及心理咨询等服务，因而有赖于社会捐助维持运营。罗伯托对巴西中国浙江商会的慷慨捐赠表示感激，认为这将有助于进一步拓展协会的服务范围，为更多癌症患者提供帮助。

王尉育等人参观并了解协会活动场所及设施。人民网记者 时元皓摄

仪式结束后，罗伯托带领大家参观“拥抱里约”的各个活动场所及设施。工作人员向大家介绍该机构如何帮助患者减少病痛及获得营养、心理、法律等多方面支持。

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