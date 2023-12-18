人民网记者杨一、贾文婷

应越共中央总书记阮富仲、越南国家主席武文赏邀请，中共中央总书记、国家主席习近平12月12日至13日对越南进行国事访问。访问期间，双方宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

中越是社会主义友好邻邦，两国友谊源远流长。2008年，双方建立全面战略合作伙伴关系。此次确立的中越关系新定位，是两国建立全面战略合作伙伴关系15年来的延续、积累和升华，是大势所趋，水到渠成，符合两党两国和两国人民的共同利益，也是振兴世界社会主义事业的战略需要。中越两国受访人士纷纷表示，切实把两党两国最高领导人确定的战略定位转化为共识和行动，愿为两国现代化事业，也为地区和平与繁荣作出积极贡献。

开辟两国各领域务实合作新前景

此访期间，双方签署30多项合作协议，涵盖“一带一路”、发展合作、数字经济、绿色发展、交通运输、检验检疫、防务和执法安全合作、海上合作等方方面面，拓展了中越关系的广度和深度。

中越双方同意推动两国发展战略对接，落实好《中华人民共和国政府与越南社会主义共和国政府推进共建“一带一路”倡议和“两廊一圈”框架对接的合作规划》。对此，越中友好协会副主席阮荣光表示，积极推进发展战略对接，将为越中两国发展带来更多机遇，更好造福两国人民。

晶澳太阳能科技股份有限公司高级副总裁孙广彬在接受记者采访时表示，长期以来，中国在新能源消纳、海上风电并网、抽水蓄能、新型储能、电力市场进程等方面均取得突破性实践，并形成了多层次、多品种、多时间尺度的电力市场体系。在此基础上，中国能源解决方案及发展经验不断与越南的资源禀赋相结合，实现了双方的互利共赢，对推动可持续发展发挥了重要作用。此次，《中华人民共和国和越南社会主义共和国关于进一步深化和提升全面战略合作伙伴关系、构建具有战略意义的中越命运共同体的联合声明》的发布，将为两国在绿色能源领域的合作带来新机遇。

中国移动越南代表处总代表房一飞认为，经过10年发展，“一带一路”已经成为一个开放包容、高质量的重要国际合作平台。此次访问为两国关系发展注入新的动力，将双方各领域合作关系推向更高水平。

为两国关系长远发展夯实民意基础

此访期间，双方都不约而同、反复强调新形势下继承发扬两国传统友谊的重要性。两党总书记还亲自拨冗会见中越友好人士和青年代表，充分体现了两国两党领导人对中越青年和友好事业的高度重视和殷切厚望。

越南留学生潘氏玉欣表示，近年来，越中经贸和文化交往日益密切对中文人才培养提出了更高要求。越来越多的越南学生赴华学习，让更多越南青年一代更直观全面地认识中国，同时在华留学生也向身边朋友介绍越南，增进两国青年一代相互了解，不断夯实越中友好的社会基础。“我毕业后希望回到越南做一名中文教师，成为两国文化交流互鉴的使者，把中国的优秀文化介绍给越南青少年学生。希望越中传统友谊不断深化，历久弥新，友好事业代代相传。”

作为一名经常往来于越中两国的艺术交流使者，越南新活力乐团执行总监莫双双深切体会到越中传统友谊在两国年轻一代身上的延续。她在接受采访时表示，“希望青年朋友们做两国世代友好的传承者和接班人。”

“历史是最好的教科书。希望两国人民永远铭记携手相助的珍贵历史，铭记越中传统友谊的深刻内涵，使越中兄弟情义永葆青春。”越南河内国家大学汉学家傅氏梅表示，期待有更多的青年人投身到越中文化交流事业中去，续写越中友好新篇章。

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