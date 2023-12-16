人民网北京12月15日电 （记者李琰）全国翻译专业资格（水平）考试二十周年座谈会暨2023年翻译资格考试专家委员会换届大会15日在北京召开。中国外文局局长、中国翻译协会会长杜占元，中国外文局副局长、翻译资格考试领导小组组长刘大为，中国外文局副局长、翻译资格考试领导小组副组长于涛，人力资源和社会保障部专业技术人员管理司司长李金生出席会议。

中国外文局原副局长兼总编辑、中国翻译协会常务副会长、翻译资格考试英语专家委员会主任委员黄友义，中国前驻德国大使、翻译资格考试德语专家委员会主任委员史明德，中国外文局翻译院院长黄玉龙参加会议。中国外文局人事部主任、翻译资格考试领导小组成员兼考试办公室主任杨建平主持会议。人力资源和社会保障部、外文局有关负责同志以及翻译资格考试考务机构、专家和考生代表等200余人参会。

全国翻译专业资格（水平）考试二十周年座谈会现场。中国外文局供图

杜占元指出，中国外文局积极推动全国翻译资格考试工作高质量发展，高站位谋划、高标准实施、高质量推进，二十年来遴选了一大批多语种高端翻译人才，建立健全了社会化、科学化、规范化国家翻译人才评价体系，吸引汇聚了全国高水平翻译专家资源，引导推动了翻译行业的规范发展，取得了令人瞩目的成绩。他强调，作为国家翻译人才评价体系的重要组成部分，翻译资格考试要胸怀“国之大者”，积极服务党和国家对外开放工作大局，坚持为国选才、为国聚才、为国育才的使命，聚焦国家战略需求；要坚持统筹谋划，不断提升考试科学化管理水平，以人为本，认真做好面向考试专家和考生的服务；要坚持开拓创新，持续推进考试健康可持续发展，使翻译资格考试更具科学性、体现时代性、把握规律性、富于创新性；要坚持凝心聚力，更广泛汇聚国内外翻译资源，以考促学、以考促教、以考促建，持续推进考试健康可持续发展。

李金生指出，翻译职业资格制度的建立是实施人才强国战略、建设文化强国的重要举措，是我国深化职称制度改革的重要内容，对加强翻译专业人才队伍建设、促进翻译行业健康发展、提升国家翻译能力具有深远意义。面对日益复杂和深刻变化的国际环境，构建与中国不断提升的大国地位和新时代国际传播需要相适应的国家翻译能力，已经成为一项日益紧迫的战略任务。他强调，翻译资格考试要提高政治站位、优化评价方式、加强协同协作、凝聚社会共识，坚持为国选才的目标导向，不断提升考试工作科学化水平，推进构建齐抓共管的工作格局，让翻译人才更好服务社会、服务大局、服务国际传播事业。

座谈会上，英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜/韩国语等8语种专家委员会和翻译人才评价与高校教学促进专家委员会进行了换届。还举行了表彰仪式，表彰唐闻生等70名为翻译资格考试作出突出贡献的专家。

为受表彰的翻译资格考试专家代表颁发荣誉证书。中国外文局供图

截至目前，全国翻译资格考试累计报名近220万人次，近24万人次通过考试，该考试已成为我国一项重要的大中型职业资格考试。

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