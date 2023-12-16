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“中国改革开放45周年：对中国和世界的重要性”研讨会在阿斯塔纳举行

2023年12月16日14:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿斯塔纳12月16日电 （记者李强）12月15日，“中国改革开放45周年：对中国和世界的重要性”研讨会在阿斯塔纳举行。此次活动由哈萨克斯坦中国研究中心主办，中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳、哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃、哈萨克斯坦教育科学部科学委员会东方研究所高级研究员叶尔金·拜达罗夫等代表及专家学者以线上、线下相结合的方式参与此次研讨会。

活动现场。人民网记者 李强摄

活动现场。人民网记者 李强摄

邢芳芳表示，今年是中国改革开放45周年。45年来，从经济体制改革到全面深化改革，中国推动全方位、深层次、立体式改革，取得了历史性成就，开创了中国式现代化新局面，开辟了中国特色社会主义新境界，中国实现了从站起来、富起来到强起来的历史转变。哈萨克斯坦是中国永久全面战略伙伴，是中国改革开放巨大成就的重要见证者和参与者，更是“一带一路”首倡之地，中方愿同哈方一道，全面落实两国元首重要共识，稳步推进发展战略对接，深化各领域合作，不断构建更加紧密的中哈命运共同体，也为推动本地区乃至全球的高质量发展作出中哈新贡献。

中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳致辞。人民网记者 李强摄

中国驻哈萨克斯坦大使馆公使衔参赞邢芳芳致辞。人民网记者 李强摄

古丽娜尔说，45年来，中国已成为世界第二大经济体、第一大工业和贸易国、第一大黄金和外汇储备国。中国的改革开放具有全球意义，对哈合作是这一进程的重要组成部分。哈中正积极推动基础设施、贸易、创新等领域的互利合作，这有助于进一步加强国际经济一体化，打造经验和技术交流的平台。哈中合作是全球化背景下成功的典范，凸显了中国在构建新多极世界中的关键作用。

此次研讨会开始前，举行了《历史长河中的新疆：过去与未来之间》新书发布会，哈萨克斯坦中国问题研究中心发起该项目，并由叶尔金·拜达罗夫与古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃共同编撰。

(责编：崔译戈、吴成良)

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