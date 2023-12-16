人民网布鲁塞尔12月15日电 （记者牛瑞飞）12月14日，欧盟中国商会与全荷中资企业协会在海牙联合主办“中荷—中欧经贸门户”交流合作论坛，吸引了中荷欧政商界嘉宾近200人参加。会上，欧盟中国商会首次在欧盟成员国层面推介了旗舰报告。

本次论坛是在欧企业界落实中欧峰会在经贸领域达成的重要共识所搭建的高水平交流平台。企业界热烈欢迎中方提出欧盟是“经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可信伙伴”的三个重要伙伴定位，期待中欧深化投资、绿色、数字、创新和产业链供应链领域双边合作。

中国驻荷兰大使谈践、中国驻欧盟使团公使彭刚在活动上发表主旨演讲，全荷中资企业协会会长赫凌志、欧盟中国商会秘书长方东葵，以及来自荷兰经济部外商投资局、荷兰经济部企业局、荷中商务理事会、荷中友好协会的代表发表致辞。荷兰创新中心与海牙市政府的代表和欧盟中国商会的代表，分别围绕荷兰绿色和数字化产业政策及欧盟中国商会2023年发布的旗舰报告做主题推介演讲。该论坛由欧盟中国商会董事、全荷中资企业协会秘书长潘治主持。

谈践表示，今年是疫情后中荷两国全面恢复人员正常往来的第一年，两国各层级交往密切。两国间密切往来，有力推动了中荷经贸合作平稳发展。

谈践表示，2023年中国经济回升向好，高质量发展扎实推进。中国坚持对外开放基本国策不会动摇，将进一步扩大高水平对外开放。2023年中国外资准入负面清单已从190项降至31项，全面取消了制造业领域外资准入限制，取消了金融业外资持股比例。中国将进一步完善公开透明的涉外法律体系，加强知识产权保护，维护外资企业合法权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中方决定从2023年12月1日起试行扩大单方面免签国家范围，对包括荷兰在内的六个国家持普通护照人员实行单方面免签，这正是中国积极促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放的体现。企业是中荷经贸合作的主体，希望企业家们坚定信念，胸怀“国之大者”；发扬企业家精神，推进务实合作；认真防控风险，坚持依法合规。

彭刚表示，2023年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方各层级交往全面激活，双边关系呈巩固发展的良好势头。经贸合作是中欧关系的压舱石和推进器，中欧互为第二大贸易伙伴，双边日均贸易往来超20亿欧元；双方互为重要投资伙伴，双向投资不断拓展。越来越多欧洲企业加强在华业务，延续在华发展势头。同时更多中企积极深耕欧洲市场。欧盟中国商会日前发布报告显示，在欧中企员工本地化率超过82%，在为欧盟当地创造大量税收和就业岗位的同时，也有力支持欧洲绿色、数字转型和经济发展。

彭刚表示，中欧经济具有高度互补性。中国正在推进高质量发展和高水平开放，愿将欧盟作为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产业链供应链合作的可靠伙伴，追求互利共赢，实现共同发展。双方应加强市场、资本、技术优势互补，推进传统产业升级和新兴产业发展，探索合作新模式，打造新的增长点，合力完善产业链供应链。

赫凌志表示，荷兰是欧洲门户，在两国领导人确定的方向指引下，中荷两国经贸迅猛发展，交流合作日益增多，双边贸易额不断增长。全荷中资企业协会队伍不断发展壮大，2023年会员数量首次突破100家。

荷兰经济部外商投资局代表安吉利克·乌丁说，全荷中资企业协会发展迅速，显示了中国企业对在荷兰发展的重视。荷兰作为创新和投资高地，期待更多中国企业在荷兰发展。荷兰经济部企业局代表毛里斯·库博斯在委托发言中表示，荷兰致力于创新、可持续性和国际合作，企业局助力企业投资、发展和扩张，支持荷中合作，期待与各方一道，为荷中商业和经贸关系发展架设桥梁。

当日下午，论坛还举行了企业宣介与路演活动，包括嘉禾盛德荷兰公司、APEX物流公司、汉得信息技术公司、华为、Link人类资源管理公司、欧易海外仓以及宣诺成咨询管理公司等全荷中资企业协会会员介绍其主营业务和发展情况。此外，论坛还举办了午餐会、证书颁发、协会足球俱乐部授旗和晚宴等丰富多彩的活动，促进政界、商界和行业代表间的充分交流，为加强中荷和中欧商贸关系提供高水平平台。

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