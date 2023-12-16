人民网北京12月16日电 （记者赵益普）中国交通建设集团有限公司（中国交建）15日在北京举办以“繁华丝路·交筑美好”为主题的发布会，回顾中国交建参与共建“一带一路”10年来的发展历程，发布并表彰中国交建共建“一带一路”十大重点工程、中国交建共建“一带一路”最美中方和外籍建设者、共建“一带一路”中交助梦暨形象建设十佳案例，同时还发布了中国交建共建“一带一路”ESG（环境、社会和公司治理）报告。

发布会现场。人民网记者 赵益普摄

中国交建总经理王海怀在发布会上表示，中国交建作为特大型基础设施一体化服务商，是共建“一带一路”倡议的忠实参与者。10年来，中国交建与共建国家政府和人民紧密合作，打造了一座座造福当地的精品工程。未来，中国交建将继续深入贯彻落实高质量共建“一带一路”，为建设一个开放包容、互联互通、共同发展的世界作出新的贡献。

来自乌干达坎帕拉—恩德培机场高速公路项目的赫尔曼（左）被评为中国交建共建“一带一路”最美外籍建设者之一。人民网记者 赵益普摄

中国企业改革与发展研究会候任会长、国务院国资委原秘书长彭华岗表示，经过10年发展，共建“一带一路”倡议已成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。中国交建发布的共建“一带一路”ESG报告和共建“一带一路”中交助梦暨形象建设十佳案例，向世界展现了中国企业践行全球公民责任，展示了可信、可爱、可敬的中国形象。

据了解，中国交建发布的共建“一带一路”十大重点工程包括肯尼亚蒙内铁路、马尔代夫中马友谊大桥、尼日利亚莱基港、斯里兰卡科伦坡港口城等。

巴基斯坦驻华大使哈什米当天表示，中国交建是巴基斯坦的长期合作伙伴，其参与打造的喀喇昆仑公路成为巴基斯坦和中国友谊的生命线。南苏丹驻华大使蒙代表示，感谢中国交建在南苏丹的付出和努力，期待未来在基础设施建设领域有更多合作。

南苏丹驻华大使蒙代在发布会上致辞。人民网记者 赵益普摄

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