人民网圣保罗12月15日电 （记者宋亦然）当地时间12月15日，由巴西电力监管局与巴西矿产和能源部共同举办的2/2023号输电项目竞标仪式在圣保罗市举行，这是巴西迄今为止举办的规模最大的输电特许权招标活动。国家电网公司以项目预期最高年收入39.9%的折减率，成功中标其中的巴西第三回直流特高压输电项目30年特许经营权。

这是继巴西美丽山特高压输电一期、二期项目之后，国家电网公司在巴西中标的第三个特高压输电项目。

开标现场。人民网记者 宋亦然摄

开标现场。人民网记者 宋亦然摄

“国家电网公司充分发挥在特高压输电领域的技术和管理优势，利用投资建设运营巴西美丽山特高压输电一期、二期项目的成功经验，制定了科学合理且具备竞争力的竞标方案，实现成功中标。”国家电网巴西控股公司董事长孙涛说。孙涛还表示，项目建设运营过程中，将为巴西创造超过3万个直接就业岗位。“国家电网公司将继续发挥自身优势、积极承担社会责任，助推巴西能源结构转型、助力深化中巴全面战略伙伴关系。”孙涛说。

国家电网公司此次中标的巴西第三回直流特高压输电项目预期投资额超过180亿雷亚尔。项目将采用“投资+总承包+运营”的操作模式，预期于2029年投运。届时，巴西东北部和北部的风能、太阳能和水能等绿色能源产生的电力将被汇集输送至包括首都巴西利亚在内的负荷中心进行消纳。

巴西矿产和能源部部长亚历山大·西尔维拉发表致辞。人民网记者 宋亦然摄

根据巴西政府公布的数据，此次招标的2/2023号输电项目预期总投资额达217亿雷亚尔。“2/2023号输电项目在巴西输电体系中的地位十分重要，对巴西经济社会发展意义重大。”巴西电力监管局局长桑多瓦尔·费托萨说，“项目将进一步推动绿氢等能源产业发展，助力巴西东北部地区打造更完善的新能源产业体系。”

巴西矿产和能源部部长亚历山大·西尔维拉表示，巴西清洁能源行业拥有广阔的发展前景，今后将加强在清洁能源领域的投资，加快能源结构转型和脱碳步伐，并将这一进程与减贫等目标充分结合起来，持续推动巴西经济社会发展。

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