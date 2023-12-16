人民网雅加达12月15日电 （记者李培松）12月15日，印尼中文写作嘉年华及国寿小画家表彰活动在雅加达成功举办。印尼中文写作嘉年华活动由中国人寿印尼公司、印度尼西亚日报联合雅加达华文教育协调机构共同举办，写作主题为“我的愿望”“我的幸福家庭”“我心目中的千岛之国”“保险创造幸福生活”，自8月8日启动以来，吸引了印尼各地约500名学生参加。评审组从小学、初中、高中和大学各组别中最终评选出99名金银铜奖和优秀奖获奖者。

活动主办机构代表与获奖者合影。人民网记者 李培松摄

中国人寿印尼公司董事长李伟在致辞中表示，今天各位获奖同学是“小荷才露尖尖角”，相信成功的种子已种满大家心田，明天同学们一定会成长为造福社会的参天大树，成为印尼和中国交流沟通的中流砥柱。

印尼中华总商会秘书长、印度尼西亚日报执行长周维梁指出，印尼中文写作嘉年华活动将对在印尼推广中文起到极大的促进作用，是印尼华社发展史上的重要一页。他表示，此次活动吸引了印尼各地中文写作爱好者和中文教育者的高度重视与积极参与，让我们看到了推广中文这项事业的新希望。

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