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“魅力北京”纪录片播出启动仪式暨“北京中轴线”主题文化推广活动在西班牙举办

2023年12月16日10:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里12月15日电 （记者颜欢）当地时间12月14日，“魅力北京”纪录片播出启动仪式暨“北京中轴线”主题文化推广活动在西班牙首都马德里市文化中心举行。中国驻西班牙大使馆公使衔参赞贺踊、马德里大区政府与中央政府和欧盟合作局局长克里斯蒂娜·梅内德斯·阿尔瓦雷斯、马德里电视台台长安娜·西维拉·特朱卡、西班牙《辩论报》报社社长比埃多·卢比多、西班牙“知华讲堂”名誉主席马塞洛·穆尼奥斯等中西各界人士出席活动。

正值中国与西班牙建交50周年，北京市人民政府新闻办公室在西班牙推出纪录片“魅力北京”，并将在马德里电视台、加利西亚电视台、南方电视台巡回展播，助推中西之间加深了解，在西欧地区传播新时代首都发展成果。同时在现场举办了“北京中轴线”主题图片展以及主题文化推广活动，为2024年申遗营造良好国际舆论氛围。

贺踊表示，北京是中国的首都，是拥有3000多年建城历史、860余年建都史的历史文化名城，是世界上拥有文化遗产项目数最多的城市。希望通过这一交流活动，两国媒体界能够更充分地沟通交流、互学互鉴，给观众带来更多喜闻乐见的作品，也真诚地盼望更多的西班牙游客访问北京，见证古都新颜。

克里斯蒂娜·梅内德斯·阿尔瓦雷斯在致辞中表示，马德里是一个对中国人民开放、友好的地方。借助共建“一带一路”倡议，中欧班列将西中双方更紧密地连接在一起，马德里期待继续与中方加强合作。

12月13日，马德里电视台与北京电视台签署了友好合作协议，双方将在推广各自的文化和旅游方面展开密切合作。安娜·西维拉·特朱卡表示，今年是中西建交50周年，也是马德里与北京签署友城协议38周年，相信未来通过北京电视台与马德里电视台的密切合作，一定能够进一步加深两个城市市民的相互了解，增进友谊。

(责编：崔译戈、吴成良)

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