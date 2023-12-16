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中国代表强调应准确看待和执行安理会武器禁运

2023年12月16日09:11 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月15日电 中国常驻联合国代表张军15日在安理会“轻小武器对和平安全的威胁”公开会上发言，强调应准确看待和执行安理会武器禁运。

　　张军说，轻小武器及弹药的非法贩运、滥用和不负责任转让问题依然严峻，并与武装冲突、恐怖主义、跨国有组织犯罪等问题相互交织，严重威胁国际和平与安全。为更好地解决轻小武器问题，中方主张：

　　第一，消除武器扩散根源。发展是和平与安全的基石。国际社会应帮助相关国家提高可持续发展能力，从而在根本上解决问题。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，致力于和平解决争端，通过对话协商共同应对全球和区域安全威胁。

　　第二，强化当事国责任。各国应承担起轻小武器管理、研发、使用、转让等方面的首要责任。武器出口大国尤其应作出表率，严格管理军品出口，停止利用军贸手段干涉他国内政，不在冲突地区拱火浇油，不向非国家行为体转让武器。个别发达国家国内枪支管理松弛，枪支暴力问题严重，不仅损害本国社会稳定和民众生命安全，也造成越来越大的外溢影响，使他国深受其害，当事国应认真反思、改弦更张。

　　第三，准确看待和执行安理会武器禁运。海地黑帮猖獗，同外来武器非法流入密不可分，各国应切实将安理会武器禁运落到实处。同时，安理会武器禁运的初衷是帮助当事国恢复国家稳定和社会正常秩序，不应对当事国加强自身能力建设造成阻碍。安理会应结合形势发展有针对性地调整武器禁运措施，帮助当事国政府提升自身安全能力。

　　第四，发挥联合国主渠道作用。联合国应继续推动落实有关国际法律文书，提升相关机制权威性、普遍性和有效性。安理会要继续关注轻小武器对地区热点问题的影响，为当事国和平解决争端提供政治支持。

　　张军说，中国一贯积极参与全球武器贸易治理，在武器出口方面采取审慎、负责态度。中方将开展轻小武器管控合作、落实“消弭非洲枪声”倡议列为全球安全倡议的重点合作方向。中方已完成批准《枪支议定书》的法律程序，将很快递交条约加入书。这都体现了中方维护国际军控体系、支持多边主义的决心和诚意。

　　张军说，解决轻小武器问题是国际社会肩负的一项长期任务和重要使命。中方愿秉持构建人类命运共同体理念，推动落实全球安全倡议和全球发展倡议，为打击轻小武器非法贩运、滥用和不负责任转让问题作出努力，为维护国际和平与稳定、实现普遍共同安全贡献力量。

(责编：刘洁妍、崔译戈)

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