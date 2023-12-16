新华社华盛顿12月14日电（国际观察）总统弹劾调查正式启动 美政坛恐将在混乱中跨年

新华社记者熊茂伶

美国共和党人把持的国会众议院近日投票批准对民主党籍总统拜登展开弹劾调查。该调查由共和党发起，预计将持续数月。这意味着白宫与共和党人之间的斗争进一步升级，美国政坛恐将在两党乱斗中跨入新的一年。

分析人士指出，美国两党之间及党派内部为了各自利益相互倾轧，政治斗争日趋激烈，过去一年间美政坛因党争屡屡创下历史纪录，不断刷新政治“下限”。随着大选年临近，针对拜登的弹劾调查势必对选情产生重大影响，美国政治极化现象将更加凸显。

两党极度分裂

本次投票于13日举行，众议院以221票赞成、212票反对的结果正式授权共和党人进行弹劾调查。两党众议员在投票中完全遵循党派路线，民主党人全部投反对票，共和党人全部投赞成票，充分体现出国会两党的极度分裂。

白宫和民主党方面表示，共和党人并未找到任何证据证明拜登有可被弹劾的不当行为，这次投票是一场毫无根据的“政治闹剧”。拜登13日发表声明，称众议院共和党人“专注于用谎言攻击”他。民主党人还指责共和党人此举意在替此前受到弹劾的共和党籍前总统特朗普“复仇”。

众议院议长、共和党人迈克·约翰逊则表示，共和党不会预判结果，正式授权弹劾调查也不是出于政治考量，调查团队将按法律规定行事。

此前，众议院共和党人已围绕拜登家族成员的商业交易进行了数月调查，以查清拜登是否从其子亨特·拜登的海外商业交易中不当获利。尽管共和党人提出了道德质疑，但尚未找到证据表明拜登在任总统及此前担任副总统期间有腐败或收受贿赂的行为。

将成竞选话题

根据美国宪法，国会众议院有权弹劾包括总统和副总统在内的联邦政府官员。弹劾调查一般由众议院下属委员会负责，调查人员要在调查完成后起草和提出弹劾条款。如果众议院半数以上议员表决赞成至少一项弹劾条款，那么被调查人即被弹劾。弹劾案随后进入参议院接受审理，如果三分之二以上参议员表决赞成弹劾条款，被弹劾人即被定罪罢免，否则将留任原职。

分析人士指出，由于美国民主党以微弱优势控制参议院，因此拜登不太可能被定罪罢免。但距离2024年美国总统选举还有不到一年时间，针对拜登的弹劾案可能成为两党不断争执的重点话题，从而对选情产生影响。

特朗普目前是共和党总统候选人的最有力竞争者。他此前任总统期间连续两次遭到当时由民主党人控制的众议院弹劾，后均被参议院认定无罪。特朗普一直呼吁进行报复，敦促他在国会的共和党盟友迅速采取行动弹劾拜登。

美国马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐对新华社记者说，拜登的弹劾案将成为影响2024年大选的一个因素。对特朗普而言，这可以证明他此前遭到的弹劾并没有什么特别，谁控制了众议院都可以这么做，从而吸引一些尚未确定意向的选民投票给他。

政坛乱象丛生

此次众议院投票是美国政坛党争加剧的最新例证。过去一年，美国政界连番上演闹剧，两党围绕债务上限等诸多问题相互攻击和指责，将政党利益、集团利益置于国家利益之上，频频创造美国政坛纪录。

特朗普因涉嫌不当处理涉密文件等而遭到指控，成为美国历史上首位被刑事起诉的前总统。亨特·拜登因枪支和税务相关指控遭到起诉，成为首位遭到刑事起诉的美国在任总统子女。

美国国会众议院更是“尴尬时刻”频出。年初新一届国会开幕当天，便创造100年来首次没能在首轮投票中选出众议院议长的纪录；到第三天，众议院举行了11轮表决仍无人胜出，是164年来首次出现这种历史性政治僵局。最终，经过15轮投票，时任众议院共和党领袖凯文·麦卡锡才当选议长。10月初，麦卡锡因遭党内右翼保守派反对，成为美国历史上首位被罢免的在任国会众议院议长。此后，由于共和党党内争执，该党先后推出的三名议长候选人均未能在众议院投票中当选，导致众议院连续三周“瘫痪”，直到第四轮投票才选出新议长约翰逊。

美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克接受新华社记者采访时说，特朗普两度遭遇弹劾，拜登如今面临弹劾调查，都是美国政治极化加剧的证据。过去几年的民意调查显示，美国民众对现状普遍不乐观。新冠疫情的后续影响和持续的通货膨胀，加上两党政治极化加剧、政府治理失能，让民众对政府的信心跌至谷底。

拉姆齐也认为，过去十年来，美国民众对政府的信心一直保持在较低水平，只有少部分美国人相信政府在大多数时候会做正确的事。

《华盛顿邮报》一篇题为《国会的混乱彰显美国体制的失败之处》的分析文章一针见血地指出，美国政治制度正走上功能失调的道路。

(责编：刘洁妍、崔译戈)