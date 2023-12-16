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中国常驻联合国代表：中方将同国际社会一道为早日平息加沙战火不懈努力

2023年12月16日07:41 | 来源：新华网
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　　新华社联合国12月15日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军15日表示，巴勒斯坦问题是对人类良知的拷问，加沙地带冲突是对联合国作用的考验。中方将同国际社会一道，继续为恢复和平、拯救生命而行动，为早日平息加沙地带战火、落实“两国方案”、实现中东持久和平作出不懈努力。

　　张军在巴以问题联合国大会紧急特别会议上表示，中方欢迎联大紧急特别会议12日通过决议，要求在加沙地带立即实现人道主义停火。这项决议得到104个国家共提，中国也参加共提并投赞成票。决议以压倒性多数通过，反映了国际社会的人心所向，必须得到全面有效落实。

　　张军表示，在阿拉伯联合酋长国、埃及政府组织下，他于11日同其他安理会成员国代表一道赴阿里什和拉法口岸考察。加沙地带的人道灾难已经到了难以用语言描述的地步。呈现在人们面前的景象，完全超出人类良知的极限，超出《联合国宪章》的极限，超出国际法的极限。令人悲哀的是，杀戮还在继续，安理会却连停火这样一个最基本的呼吁都发不出去。

　　张军说，过去一段时间，在巴以问题的处理上，国际社会再次看到赤裸裸的双重标准和彻头彻尾的虚伪性。一些人平时挂在嘴上的人权、人道主义、保护妇女儿童等漂亮口号，突然变了味道。他们常说的惩治战争罪、种族灭绝、反人类罪等诉求，此时也羞于出口。就连最基本的停火，都似乎成了难以下咽的苦药，避之唯恐不及。中方坚决反对和谴责一切针对平民的袭击行为，呼吁保护包括巴勒斯坦妇女和儿童在内所有平民的生命，遵守国际法和国际人道法，在巴以冲突中保护民用设施免受袭击。

　　张军强调，当前形势下，停火应该是压倒一切的前提，国际社会必须把立即停火作为共同目标和最紧迫事项。中方敦促以色列听取国际社会的普遍呼声，立即停止无差别的军事攻击，立即停止对加沙地带民众的集体惩罚，切实遏制约旦河西岸愈演愈烈的定居者暴力。

　　张军表示，加沙地带正面临一场前所未有的人道灾难。以色列作为占领方必须履行根据国际人道法承担的义务。中方坚决反对针对加沙地带民众的强迫流离失所和强制迁移。中方支持联合国人道机构继续在加沙地带开展救援，呼吁立即采取行动扩大人道准入，包括充分利用凯雷姆沙洛姆在内的所有过境点，让充足的人道物资不受阻碍地进入加沙地带。中方支持开展进一步外交斡旋，让所有被扣押人员早日获释。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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