新华社莫斯科12月15日电 俄罗斯总统普京14日在莫斯科举行“年度盘点”活动，以现场问答和直播连线形式在4个多小时内回答了约80个问题。活动中，他邀请新华社记者先于《纽约时报》记者提问，高度肯定中俄关系发展，认为两国关系是世界稳定的重要保障，双方在经济、军事、人文等各领域合作具有广阔前景。

这是近两年来普京首次通过年度记者会和直播连线的形式面对俄公众及国内外媒体。

以往，两场活动分开举行，今年合二为一称作“普京的年度盘点”，提问机会变少，各国媒体记者更是踊跃争取。俄总统新闻秘书佩斯科夫点名《纽约时报》记者提问时被普京打断。普京说：“不，先请新华社记者提问，然后再让《纽约时报》问。”

12月14日，俄罗斯总统普京在首都莫斯科举行的“年度盘点”活动上讲话。新华社记者曹阳摄

普京回答新华社记者提问时说，俄罗斯与中国的合作达到前所未有的高度，他为俄中关系在各领域的发展感到高兴。

普京说，目前俄中正积极落实两国领导人共同确定的目标，“所有工作正积极而有条不紊地进行”。

普京强调，俄罗斯和中国在军事、经济和人道领域进行合作，但不会建立任何集团，“不针对第三国”。

谈及俄中在金砖国家框架下协作的重要意义，普京强调，俄中关系是维护世界稳定的重要保障。

这是12月14日在俄罗斯莫斯科拍摄的“年度盘点”活动现场。新华社记者白雪骐摄

（文字记者：刘恺、华迪、耿鹏宇、黄河、陈汀、苑欣芳；视频记者：孟菁、刘恺、华迪、黄河、苑欣芳、白雪骐、曹阳；剪辑：孙硕；编辑：陈丹、袁原、王丰丰、马骁、徐力宇）

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