新华社北京12月15日电 2023年12月15日，中沙伊三方联合委员会首次会议在北京闭幕。中共中央政治局委员、中央外办主任王毅集体会见沙伊代表团团长。会议由中国外交部副部长邓励主持，跟进《北京协议》落实进展，沙特外交部副大臣胡莱吉和伊朗外交部副部长巴盖里分别率沙方和伊方代表团与会。

会议回顾了沙特阿拉伯王国和伊朗伊斯兰共和国在中华人民共和国支持下于今年3月达成《北京协议》以来，两国关系在协议引领下取得的积极成果，包括在利雅得和德黑兰重开两国使馆、两国外长互访和会晤。沙伊双方均对中方在其中发挥的重要作用，以及主办此次会议表示赞赏。

沙伊双方表示坚持全面落实《北京协议》。中方强调将继续发挥建设性作用，支持沙伊双方持续迈出加强关系步伐。三方就各领域三方合作进行了探讨。

三方对加沙地带和约旦河西岸当前形势延宕表示担忧，认为这对地区和国际和平安全构成威胁，强调应立即停止在加沙地带的军事行动，以可持续方式救助平民，反对强制迁移巴勒斯坦人。三方强调任何涉及巴勒斯坦前途的安排都必须反映巴勒斯坦人民的意愿，支持巴勒斯坦人民的建国权和自决权。

与会人员强调继续举行三方联合委员会会议，决定应沙特阿拉伯王国邀请于2024年6月在沙特举行联合委员会第二次会议。

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