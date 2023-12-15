中国日报网12月14日电 12月12日，中国和越南共同宣布中越两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。国际媒体对中越关系新定位进行了密集报道，认为双边关系更加重要，中越两党两国关系迈上新台阶。

越通社报道称，今年是中越建立全面战略合作伙伴关系15周年，此举彰显了两国领导人对越中关系重要性和良好前景的远见和决心。

胡志明国家政治学院国际关系研究所副所长陶玉宝博士在接受越通社采访时强调，2008年，越中两国建立了全面战略合作伙伴关系框架。 15年来，越中两国在各领域的合作都取得了许多成就。

陶玉宝表示，越中两国人民之间的人员、文化、科学、教育等领域的交流活动将越来越实质有效，从而巩固越中两国和两个民族之间的传统友谊，正如胡志明主席生前曾说过：“越中友谊，万古长青。”

越南《人民报》发表题为《促进越中关系稳定且可持续发展》的社论称，落实全面战略合作伙伴关系框架15年来，越中总体关系在各领域上积极发展，呈现许多亮点，越中关系保持积极发展势头。

文章说，双方政治信任和了解不断增进，有利于夯实两党两国关系。中国是越南第一大贸易伙伴和第二大进口市场，越南是中国在世界上的第四大贸易伙伴、在东盟各国中的第一大贸易伙伴。中国在对越南投资的144个国家和地区中排名第六。两国在国际论坛上的合作不断扩大，双方互相支持对方的部分倡议。

老挝人民革命党机关报《人民报》（Pasaxon）报道称，越中一致同意构建具有战略意义的越中命运共同体，表明中越两党两国关系迈上新台阶，符合两国人民的愿望和共同利益，为地区和世界的和平、合作与发展做出贡献。

路透社12月13日报道称，中国和越南宣布，两国签署了数十项合作协议，同意加强安全事务合作，共同构建“命运共同体”。

越南总理范明政表示，不断加强越中关系是越南党和政府的头等优先和战略选择，构建具有战略意义的越中命运共同体的新定位，这是两党两国关系中的重大历史里程碑。

华盛顿国防大学（National War College）教授扎卡里·阿布萨对德国之声表示：“中国一直将与邻国的关系置于优先位置，越南是一个兄弟般的社会主义国家，这让双边关系显得更加重要。”

澳大利亚广播公司网站报道称，中国和越南同意加强关系，建立一个拥有“共同未来”的命运共同体。

新加坡尤索夫·伊萨东南亚研究所的越南战略与政治问题专家黎洪和（Le Hong Hiep）表示，在外交关系中，升级双边关系具有重要象征意义。

澳大利亚国立大学东南亚外交政策博士生亨特·马斯顿说：“这些姿态在很大程度上向北京保证，越南仍将中国视为其最重要的合作伙伴。”

【中国那些事儿|第975期】

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