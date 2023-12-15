新华社北京12月15日电 瑞典环境部门14日说，“北溪”天然气管道爆炸引发的气体泄漏导致瑞典去年温室气体排放量由原本应减少变为增加。

根据瑞典环境保护局发布的数据，“北溪”管道爆炸泄漏气体成分主要为甲烷，在瑞典专属经济区内的泄漏量相当于580万吨二氧化碳；瑞典2022年温室气体排放总量因而达到5110万吨二氧化碳当量。

这张瑞典海岸警卫队2022年9月27日发布的航拍照片显示的是一处“北溪”天然气管道泄漏点。新华社发（瑞典海岸警卫队供图）

瑞典环保局说，瑞典去年温室气体排放量本应比2021年减少大约5%，却因“北溪”事件增加了7%。

“北溪”天然气管道从俄罗斯出发，经波罗的海海底抵达德国。去年9月26日，管道发生爆炸，泄漏大量天然气。调查发现，4条管道中的3条发生泄漏，共有4个泄漏点，位于瑞典和丹麦附近海域。

瑞典环保局说，丹麦专属经济区内泄漏的天然气相当于850万吨二氧化碳。

瑞典检方先前说，调查确认“北溪”管道遭人为破坏，但尚不知由谁所为。美国知名调查记者西摩·赫什曾爆料说，“北溪”管道系遭美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府对此否认。美国《纽约时报》和德国《明镜》周刊曾报道，这一事件可能由一个乌克兰团体所为，但乌总统弗拉基米尔·泽连斯基称，他并未下达这类命令。瑞典、丹麦和德国分别调查这一事件。俄罗斯希望参与调查，但遭拒绝。（惠晓霜）

(责编：艾雯、刘洁妍)