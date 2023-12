中国日报网12月14日电 综合美国媒体报道,2023年12月14日是美国康涅狄格州桑迪胡克小学大规模枪击事件发生11周年纪念日,但可悲的是,美国民众还在继续经历着枪支暴力和大规模枪击事件泛滥所带来的痛苦影响。

美国媒体City View网站13日刊发了对作家伊丽莎白·威廉姆森(Elizabeth Williamson)的访问内容,她在2022年出版了新书《桑迪胡克:美国悲剧与真相之战》(Sandy Hook: An American Tragedy and the Battle for Truth)。

威廉姆森表示,在桑迪胡克小学枪击案发生11年后的今天,枪支已演变为造成美国儿童死亡的主要原因,每10起枪击死亡中就有1起发生在19岁及更年轻的美国人身上。

“在与受到桑迪胡克小学枪击案影响的家庭的交流过程中,我观察到,这可能是每个人都非常失望的原因,他们都在努力减少这个国家因枪支所造成的死亡。”威廉姆森说。

K-12学校枪击案数据库(K-12 School Shooting database)的数据显示,自1970年以来,美国发生了2000多起校园枪击事件,仅在2023年就发生了317起。

威廉姆森进一步表示,在桑迪胡克枪击事件发生时,枪伤还不是造成美国年轻人死亡的首要原因,但现在却是了。所以,这明显是一个极大的倒退。尽管州一级的一些枪支倡议取得了效果,但美国还是一个被枪支淹没的国家。

她还批评称,美国没有在政策方面做出任何重大改变的政治意愿。多数美国人支持常识性的立法,但国会却没有表现出任何采取行动的意愿,所有的政策措施都和多数人的想法背道而驰。

美国缅因州媒体班戈每日新闻(Bangor Daily News)网站13日也刊发评论文章称,美国今年已经有超过4万人死于枪支暴力。大规模枪击事件所带来的痛苦不仅令人感到悲伤,更是令人愤怒不已,因为这些死亡是不必要的,也是完全可以避免的。

文章表示,像AR-15这样的突击步枪还有大容量的弹夹都是战争武器,除了杀人,普通人没有理由拥有此类武器。

文章还写道:“尽管作为美国人,我坚信自由。然而,当我们总是担心下一次大规模枪击事件随时随地都可能发生时——在杂货店、影院、礼拜场所,甚至当地学校,我们就没有自由可言了。”

