中新社华盛顿12月14日电 题：中美乒坛老中青三代纪念乒乓外交52周年：还是“友谊第一，比赛第二”

中新社记者 陈孟统

“我们是如此幸运，曾经和中国的乒乓名宿打过比赛，现在马上要和年轻一代的世界冠军丁宁交手。我希望她也能遵循当年的口号——‘友谊第一，比赛第二’。”

年逾七旬的戴尔·斯威里斯(Dell Sweeris)一番话，逗笑了全场。

中国驻美大使馆当地时间13日晚在华盛顿举办庆祝活动纪念中美乒乓外交52周年，邀请北京大学乒乓球队与美国乒乓名宿戴尔、康妮夫妇以及大华府地区的青少年乒乓球手，以乒乓表演赛的形式，回顾历史，展望未来。

当地时间12月13日，中国驻美使馆在华盛顿举办庆祝活动纪念中美乒乓外交52周年。图为丁宁、刘伟、戴尔等中美运动员上演混双表演赛。中新社记者 陈孟统 摄

戴尔夫妇是中美乒乓外交的亲历者。康妮是1971年访华的美国乒乓球代表团成员之一，戴尔则在1972年接待了回访美国的中国乒乓球代表团。乒乓外交，以“小球”转动“大球”，打破中美相互隔绝的坚冰，至今仍是两国关系发展史上的重要里程碑。

配合着现场放映的老照片，康妮回忆起自己当年访华的难忘经历。她说，“我们的那趟旅程，打破很多壁垒，促进了美中之间的交流，增进了两国人民的了解。我希望年轻一代的运动员能传承乒乓外交的遗产，继续促进两国关系发展。我们可以成为朋友，而不是敌人。”

中国驻美大使谢锋与康妮为表演赛开球。开球前，谢锋与康妮握手致意说道，“我们‘友谊第一，比赛第二’。”

表演赛分别举行男单、混双、男双、女双四场，采用单局11分制。

首场男单由北京大学副校长方方对阵弗吉尼亚大学副校长史蒂芬·穆尔。双方虽不是专业选手，却一直紧咬比分，在多回合对攻中，战至11平。裁判示意领先两分才算胜出，但双方选择用握手和拥抱“言和”。“我们也是‘友谊第一，比赛第二’。”方方笑着说。

当地时间12月13日，中国驻美使馆在华盛顿举办庆祝活动纪念中美乒乓外交52周年。图为丁宁、刘伟、戴尔等中美运动员上演混双表演赛。中新社记者 陈孟统 摄

第二场混双赛，采用中美搭档的形式展开。戴尔与中国乒乓女双、混双名将刘伟组合，对阵中国女乒“全满贯”选手丁宁与15岁马里兰小球手杜牧的组合。4人持拍轮流对拉，引得现场叫好连连。戴尔在比赛中频频发力扣杀得分。丁宁见比分落后，使出其招牌“下蹲砍式发球”，导致戴尔接发球失误。不过，戴尔、刘伟组合仍凭借大比分领先优势拿下比赛。

“那个发球我差一点就接住了。”戴尔在下场后仍意犹未尽地对中新社记者说，“这场比赛让我充满了回忆，我仿佛在时光中来回穿梭。乒乓球让我有幸认识了一代代优秀的中国运动员，也让我收获了友谊。”

在随后的比赛中，北大乒乓球队员分别与来自马里兰大学、弗吉尼亚大学以及当地初中选手，上演精彩对决。

当晚的纪念活动，以中美嘉宾共同切开乒乓球主题蛋糕宣告结束。但现场的乒乓球台却从未空闲下来，中美两国的青少年乒乓球手轮番上场切磋球技。一场友谊赛罢，又一场马上登场。

来源：中国新闻网

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