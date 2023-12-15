新华社巴黎12月14日电 通讯：豫园灯会亮相巴黎风情园

新华社记者张百慧 乔本孝

当地时间13日晚8时许，随着现场观众用中文和法语高喊十秒倒计时结束，“山海有灵”法国豫园灯会在巴黎风情园开幕，来自中国的60架大型灯组、2000余盏彩灯同时点亮。

2024年是中法建交60周年和中法文化旅游年，法国豫园灯会作为2024年中法精品人文交流活动之一，将从12月15日至2024年2月25日向公众开放。这也是国家级非物质文化遗产豫园灯会的首次“出海”之旅。

本次灯会包括“东情西韵”“山海有灵”灯组展区和“烟火市集”小吃街，以及民乐、武术、杂技等展演。

在“东情西韵”展区，古琴与圆号协奏、围棋与国际象棋对弈、毛笔与鹅毛笔共书、国画与油画相映、酒樽与葡萄酒杯相邀、香茶与咖啡同饮。这些灯组以中西对比的方式，让西方人更易理解东方生活美学里的“琴棋书画诗酒茶”。

“九曲胜景”灯组营造出上海豫园的九曲桥、湖心亭等中式古典建筑，晶莹剔透的荷花灯点缀其间。“这简直如仙境一般！”一名法国女士感叹道，“我会推荐家人来这里过圣诞。我也想亲自到中国看看。”

在灯会的重头戏“山海有灵”展区，鲲、应龙、文鳐鱼等《山海经》里的神兽形象千奇百怪，呼之欲出，让观众仿佛置身于神秘奇幻的东方神话世界。2024年也是中国农历龙年，生肖“龙”成为本次灯会的主角之一，飞龙、盘龙、双龙戏珠等彩灯栩栩如生，令人眼花缭乱。

法国高中生玛丽-卢第一次欣赏中国彩灯。她表示，提到中国，自己首先想到的是熊猫和龙。“以前，我只知道龙是神话传说中会喷火的动物，今天看了彩灯，发现它的形象是多样的、可亲的。”说完，她向记者展示了在现场版画展台亲手拓印的龙形图案，说要带一只“小龙”回家。

据介绍，拥有逾百年历史的巴黎风情园是当地热门娱乐场所之一，曾有一座运营数十年的“中国龙”形象过山车，今年刚刚停运。“现在，‘中国龙’回来了。”巴黎风情园园长、路易威登集团秘书长马克-安托万·雅梅兴奋地对记者说，“在古老的法国文化园林里欣赏中国文化象征，这是一场‘完美的联姻’……两者因了解而欣赏，因欣赏而相爱。”

中法交流，不以山海为远。“中国是多样的、美丽的，值得所有法国人去看一看。”雅梅表示，现在中国对法国等试行免签政策，“我可能会再去50次”。

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