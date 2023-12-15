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“魅力北京”纪录片播出启动仪式在西班牙举行

2023年12月15日08:46 | 来源：新华网
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新华社马德里12月14日电（记者胡加齐 谢宇智）“魅力北京”纪录片播出启动仪式暨“北京中轴线”主题文化推广活动14日在西班牙首都马德里举行。

此次活动由北京市政府新闻办公室主办，来自中国和西班牙政治、文化、媒体等各界代表近百人参加。包括《京之轴》在内的“魅力北京”纪录片将在马德里电视台等西班牙主流媒体巡回展播。

中国驻西班牙大使馆公使衔文化参赞贺踊致辞说，中国的首都北京是文化之都，也是世界文化遗产最多的城市。在中西文化和旅游年即将收官之际，愿与西班牙朋友共赏北京独特文化魅力。希望两国媒体界通过此类交流活动，更充分地沟通交流、互学互鉴。

西班牙马德里大区政府与中央政府和欧盟合作局局长克里斯蒂娜·梅嫩德斯·阿尔瓦雷斯说，今年是西班牙和中国建交50周年，两国人民之间的友谊通过此次活动得到充分体现。马德里大区愿成为深化两国文旅交流的理想空间。

北京广播电视台副台长韦小玉表示，希望与西班牙主流媒体深度合作开辟国际传播新途径，充分展示中西文明和而不同、美美与共，远隔山海而又万里奔赴的动人景象。

马德里电视台台长安娜·西韦拉·特茹卡说，今年是马德里和北京结为友好城市38周年，“魅力北京”推介活动在马德里举行意义非凡。马德里电视台与北京广播电视台签署战略合作备忘录，通过视听内容推广各自文化，推动双方文旅领域展开密切合作。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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