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中方呼吁联合国安理会及时调整对阿富汗塔利班的制裁措施

2023年12月15日08:44 | 来源：新华网
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新华社联合国12月14日电 联合国安理会14日通过第2716号决议，决定将阿富汗塔利班制裁委员会监测小组的授权延长12个月。中国常驻联合国副代表耿爽在表决后作解释性发言时指出，安理会应及时调整制裁措施，以助力国际社会同阿务实接触，避免对阿富汗民生发展造成负面影响。

耿爽说，阿富汗正处在和平重建的关键阶段。国际社会需要保持关注和投入，同阿富汗当局加强建设性接触，帮助阿富汗摆脱人道困境、改善经济民生、恢复发展活力、提高保障人权、融入国际大家庭。当前阿富汗境内恐怖威胁形势依然严峻。国际社会应保持高度警惕，坚持团结合作，摒弃双重标准，帮助阿富汗有效打击各类恐怖势力，坚决防止阿富汗再度成为恐怖组织集散地。基于上述考虑，中方支持监测小组授权延期，在表决中投了赞成票。中方一直主张监测小组应同阿富汗当局直接接触，建立有效的沟通渠道。中方赞赏决议写入鼓励监测小组访阿并同阿富汗各方交流的内容，希望监测小组访问尽快顺利成行。

耿爽说，正如决议序言段所言，安理会要确保制裁机制有效促进阿富汗和平稳定，并根据地面形势作出必要调整。阿富汗局势独立评估也提出类似意见。结合当前形势，中方认为安理会应及时调整制裁措施，以助力国际社会同阿务实接触，避免对阿富汗民生发展造成负面影响。作为第一步，参照以往做法和各方实践，安理会应考虑尽快恢复对部分阿富汗塔利班官员的旅行豁免。中方一贯主张，旅行豁免是便利对话接触的必要工具，不应用作施压筹码。中方在决议草案磋商过程中提出具体建议，遗憾的是未能在决议草案中得到反映。中方希望安理会成员就此保持沟通，展现务实灵活态度，争取尽快找到满足各方关切的解决方案，为下阶段与阿富汗当局对话接触提供有力支持。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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