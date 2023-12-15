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普京：俄罗斯经济有足够承受力支持其向前发展

2023年12月15日08:43 | 来源：新华网
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新华社莫斯科12月14日电（记者华迪 刘恺）俄罗斯总统普京14日在莫斯科举行的“年度盘点”活动上表示，俄罗斯经济有足够的承受能力支持其向前发展。

普京在对本国经济发展形势进行总结时说，2023年俄国内生产总值预计增长3.5%。俄工业生产和制造业均增长，失业率首次降至2.9%。俄国家外债规模已从460亿美元降至320亿美元。“国家外债正在下降，这既证明了宏观经济的稳定，也证明了金融系统的稳定”。

谈及乌克兰问题，普京指出，特别军事行动的目标没有改变。目前，乌克兰正在接收大量西方武器，但俄军将继续成功摧毁它们。他还说，目前有24.4万名应征入伍者正在特别军事行动前线，而且今年已有48.6万名合同兵入伍，因此没有必要进行新一轮动员。

在回答俄罗斯与西方关系正常化问题时，普京说，这不仅仅取决于俄罗斯。只有当美国内部发生改变，开始尊重他国，不通过制裁和军事行动解决问题时，才能为恢复俄罗斯与西方的关系创造根本条件。他说：“目前暂不具备这样的条件，但我们已经为此做好准备。”

普京在回答新华社记者提问时表示，俄罗斯与中国的合作达到前所未有的高度，他为俄中关系在各领域的发展感到高兴。目前俄中正积极落实两国领导人共同确定的目标，“所有工作正积极而有条不紊地进行”。他强调，俄罗斯和中国在军事、经济和人道领域进行合作，但不会建立任何集团，“不针对第三国”。

今年的“年度盘点”包括每年一度的“与普京直接连线”电视节目，以及年度大型记者招待会，活动共持续4个多小时。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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