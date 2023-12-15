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芬兰决定再次关闭所有与俄罗斯的边境口岸

2023年12月15日08:38 | 来源：新华网
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新华社赫尔辛基12月14日电（记者陈静 徐谦）芬兰政府14日在有限开放与俄罗斯接壤的两个边境口岸仅数小时后，决定再次关闭所有与俄罗斯的边境口岸。

根据芬兰政府14日晚发布的新闻稿，关闭东部边境所有边境口岸的决定将于15日晚8时开始生效，有效期至明年1月14日。

芬兰内政部长兰塔宁在记者会上说，两个边境口岸当天开放后，试图非法入境芬兰的情况比预计严重，东部边境局势给芬兰造成安全风险。

芬兰东部与俄罗斯接壤，两国拥有1300多公里长的边界。根据芬兰政府11月底发布的数据，今年8月初以来，已有近1000名没有签证的第三国公民试图通过东部边境口岸抵达芬兰，其中大多数人提出了庇护申请。芬兰政府认为，这些移民以及地区局势升级对国家安全和公共秩序构成严重威胁。

为遏制非法移民，芬兰政府11月18日关闭与俄罗斯接壤的东南部4个边境口岸，11月24日关闭库萨莫、萨拉等3个东部边境口岸，11月28日宣布从11月30日至12月13日关闭与俄罗斯的最后一个边境口岸——拉贾约塞皮口岸。芬兰政府12月12日宣布，将于14日起有限开放与俄罗斯接壤的两个边境口岸，有效期至明年1月14日。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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