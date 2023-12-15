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中方呼吁南苏丹各方为举办大选创造有利条件

2023年12月15日08:37 | 来源：新华网
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新华社联合国12月14日电 中国常驻联合国副代表戴兵14日在安理会审议南苏丹问题时发言，呼吁南苏丹各方为举办大选创造有利条件。

戴兵说，近一段时间，南苏丹积极落实解决南苏丹冲突重振协议，颁布选举法，重组国家机构，取得一系列重要进展。南苏丹计划明年12月举行大选，这事关国家发展稳定大局。中方呼吁南苏丹各方以国家和人民利益为重，通过对话协商消除分歧，为举办大选创造有利条件。中方支持联合国驻南苏丹特派团（联南苏团）同非盟和东非政府间发展组织（伊加特）继续为南苏丹政治进程提供支持。在南苏丹周边事态更加复杂严峻的背景下，国际社会要充分理解和尊重南苏丹的国情和现状，对南苏丹政治进程保持耐心，尊重当事国主权和主导权，避免外部强加解决方案。安理会武器禁运长期给南苏丹安全能力建设带来负面影响，我们要顺应南苏丹和非洲国家的呼声，推动安理会尽快解除制裁措施。

戴兵说，南苏丹人道、减贫、发展等方面挑战突出。国际社会特别是传统捐助方要加大援助力度，避免局势恶化。要在民生保障、教育卫生、工农业发展等领域给予更多支持，帮助南苏丹走自主发展之路。需要指出的是，南苏丹石油资源开发管理是南苏丹内部事务，域外国家不应干涉。

戴兵说，多年来，中国积极参与联合国在南苏丹维和行动。中方愿同国际社会一道，继续为南苏丹和平发展贡献力量。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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