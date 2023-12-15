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欧洲央行继续维持三大关键利率不变

2023年12月15日08:35 | 来源：新华网
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新华社法兰克福12月14日电（记者单玮怡）欧洲中央银行14日召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变。

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

欧洲央行当天发布公告说，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。

欧洲央行在公告中指出，欧元区关键利率在足够长的时间内保持不变，将有助于实现2%的中期通胀目标。欧洲央行行长拉加德表示，虽然近几个月欧元区通胀率有所下降，但短期内可能会再次回升。

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

欧盟统计局近日公布的数据显示，受能源价格下降及欧洲央行加息影响，欧元区11月通胀率按年率计算为2.4%，降至两年多来最低水平。

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

这是12月14日在德国法兰克福拍摄的欧洲央行大楼。新华社记者 张帆 摄

欧洲央行当天还公布了欧元区通胀率和经济增长最新预测，预计欧元区2023年、2024年和2025年通胀率分别为5.4%、2.7%和2.1%，将欧元区2023年经济增长预期下调至0.6%，将2024年和2025年的增长预期分别调整为0.8%和1.5%。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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