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“黑金政治”丑闻持续发酵  日本首相撤换4名“安倍派”内阁成员

2023年12月14日15:37 | 来源：新华网
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新华社东京12月14日电（记者姜俏梅 郭丹）受自民党内部曝出“黑金政治”丑闻影响，日本首相岸田文雄14日对其内阁成员进行人事调整，撤换以内阁官房长官松野博一为首的4名来自“安倍派”的内阁成员，希望以此挽回国民信赖、避免明年预算案审议等重要决策受到影响。

当天，松野与经济产业大臣西村康稔、总务大臣铃木淳司、农林水产大臣宫下一郎向岸田递交辞呈。岸田宣布起用林芳正担任内阁官房长官，斋藤健担任经济产业大臣，松本刚明担任总务大臣，坂本哲志担任农林水产大臣。上述4人此前均有担任内阁大臣的经历，他们将在皇宫认证仪式结束后正式履职。

当天，5名“安倍派”出身的副大臣和一位政务官也提交辞呈。此外，来自“安倍派”的自民党核心成员政调会长萩生田光一、国会对策委员长高木毅和参议院干事长世耕弘成也于14日提交辞呈。

今年11月，日本一大学教授向检方举报，自民党5个派阀在截至2021年的4年间未将总计4000万日元（1元人民币约合19.8日元）政治资金派对收入登记到政治资金收支报告中，涉嫌违反《政治资金规正法》。

随后，此事迅速发酵。自民党最大派阀“安倍派”被曝出向所属议员下达销售指标，要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标，多出的资金将有机会返还给议员，成为他们的额外收入。这些将不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记。但派阀内部有文件记载超售派对券收入及返还议员姓名、金额等。包括松野在内多名议员5年间领取“黑金”超过1000万日元。有报道称，最近5年“安倍派”涉嫌将派对券收入变成秘密资金返还给议员的金额高达5亿日元，收入和支出累计未登记金额可能超出10亿日元。

东京地方检察厅特搜部已于13日介入调查。日本在野党立宪民主党13日向国会提交内阁不信任案，要求岸田内阁集体辞职，但被执政党以多数否决。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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