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清华大学格润数据平台在COP28期间发布

2023年12月14日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月14日电 （记者张志文）《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）期间，清华大学气候变化研究院旗下格润数据平台在COP28中国角“数字经济与低碳发展”边会上正式发布。

本场边会于12月10日举行，活动由国务院参事室交流合作司、清华大学气候变化与可持续发展研究院、国家自然科学基金委员会—中国 21 世纪议程管理中心、阿里巴巴集团共同主办，世界工商业可持续发展理事会（瑞士），世界资源研究所，清华大学能源环境经济研究所、美国能源基金会共同协办。

清华大学气候变化研究院院长李政表示，实现中国碳中和需要动员全社会参与，不仅包括能源、建筑、交通、工业、农业部门，也包括了大数据、云计算、人工智能等数字技术部门。“我国数字经济融入低碳发展亟需一套创新的产品型解决方案。绿色低碳转型不仅要‘低头拉车’，更要‘抬头看路’。清华大学气候变化研究院已经集合各方力量，将建立一个数字化平台付诸于行动实践，以解决多元利益相关方在绿色低碳转型时的战略决策需求。”

(责编：王禹蘅、常红)

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