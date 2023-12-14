新华社华盛顿12月13日电（记者熊茂伶）美国国会众议院13日投票批准对总统拜登展开由共和党发起的弹劾调查，这意味着在大选年即将开启之际，白宫与共和党人间的斗争升级。

在当天的投票中，众议院共和党人全部投赞成票，民主党人全部投反对票，众议院即以221票赞成、212票反对的结果正式授权共和党人进行弹劾调查。

白宫和民主党方面对此表示，共和党人并未找到任何证据证明拜登有可被弹劾的不当行为，这次投票就是一场毫无根据的“政治闹剧”。民主党人还指责共和党人对拜登发起弹劾调查，目的在于替此前受弹劾的前总统特朗普“复仇”。

众议院共和党人围绕拜登家族成员的商业交易进行了数月调查，以查清拜登是否从其儿子的海外商业交易中不当牟利。尽管共和党人提出了道德质疑，但尚无证据表明拜登在任总统及此前担任副总统期间有腐败或收受贿赂的行为。

众议院共和党人希望通过对拜登进行弹劾调查的投票，在法庭上执行传票、引入证人作证。共和党人此前要求拜登之子亨特·拜登进行闭门作证，但后者表示拒绝。共和党人认为，获得正式弹劾调查授权将增加该党在法律和政治方面的筹码，有利于在亨特·拜登拒绝作证的情况下指控其藐视国会。

观察人士认为，距离2024年美国总统大选还有不到一年时间，拜登将面临与共和党的弹劾案之争，而其子亨特·拜登则面临税收和枪支等方面的指控，这都给拜登的连任之路蒙上阴影。

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