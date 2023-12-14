人民网北京12月14日电 （崔译戈）塞拉利昂共和国外交与国际合作部前部长戴维·弗朗西斯教授12日在出席浙江省第四届“一带一路”智库论坛时表示，中国与非洲国家在共建“一带一路”倡议下开展合作，有效促进了非洲经济社会发展和一体化进程。

塞拉利昂共和国外交与国际合作部前部长戴维·弗朗西斯出席浙江省第四届“一带一路”智库论坛并发表致辞。主办方供图

戴维·弗朗西斯表示，当前热点问题频发，地缘冲突加剧，世界正面临多重挑战，呼唤构建更加公正、民主、合理的多极化国际秩序，中国在其中发挥建设性作用。

戴维·弗朗西斯表示，在他个人的外交经历中，在发展中国家，很多外长都表示中国是深受尊敬、值得信任的合作伙伴，中国在双多边外交场合积极开展互利共赢合作，帮助各国追求自己国家的利益。同时，中方在地区热点问题上致力于劝和促谈，倡导推动和平解决地区热点问题，为维护世界和平发挥积极作用。

谈到共建“一带一路”倡议，戴维·弗朗西斯强调，共建“一带一路”倡议的好处实实在在，对于发展中国家来说极具吸引力。52个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件，中国与非洲国家在共建“一带一路”倡议框架下开展合作，能够快速、高效地满足非洲开发需求。

戴维·弗朗西斯指出，中非在共建“一带一路”倡议框架下开展合作，极大地促进了非洲急需的基础设施建设，提升非洲当地工人技能，不仅能够为非洲带来就业、促进经济增长，也帮助非洲扎实推进减贫工作，加速非洲区域经济一体化进程。

戴维·弗朗西斯表示，倡导非洲国家获得更多可负担的“一带一路”倡议投资、打造非洲所需的基础设施，从而造福非洲人民，是未来中非共建“一带一路”的关键。

戴维·弗朗西斯曾担任塞拉利昂共和国外交与国际合作部部长，是资深外交官，在国际和平与安全实践方面拥有丰富经验。浙江省第四届“一带一路”智库论坛由浙江省社会科学界联合会指导，浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟主办，浙江师范大学非洲研究院承办。

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