人民网金华12月13日电 （崔译戈）12月12日，浙江省第四届“一带一路”智库论坛在浙江师范大学举办。本次论坛由浙江省社会科学界联合会指导，浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟主办，浙江师范大学非洲研究院承办。

浙江省第四届“一带一路”智库论坛会议现场。主办方供图

塞拉利昂共和国外交与国际合作部前部长戴维·弗朗西斯，浙江省社会科学界联合会党组成员、秘书长刘东，浙江师范大学副校长张建珍，浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟首席专家、浙江师范大学非洲区域国别学学部学术委员会常务副主任刘鸿武出席论坛开幕式并致辞。浙江师范大学非洲区域国别学学部学术委员会主任，中国驻智利、东盟前大使，中国国际问题研究院原院长徐步主持开幕式。浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟成员单位负责人、专家代表、青年师生等近百人参加会议。

戴维·弗朗西斯认为，本次论坛召开恰逢其时，非洲大陆拥有多元文化和丰富的自然资源，共建“一带一路”倡议促进了非中贸易往来，对非洲经济产生了积极的影响，加速了非洲区域一体化的进程。

刘东指出，今年是“一带一路”倡议提出十周年，浙江省社会科学界联合会作为浙江省新型智库工作联席会议的秘书处，高度关注浙江省区域国别研究，积极支持“一带一路”区域国别智库建设。希望“一带一路”智库能进一步提高站位，着眼全球视野，勇担服务国家战略的智库使命；进一步练好内功，提升咨政能力，写好高质量发展的智库文章；进一步协同创新，推进机制变革，激活区域国别研究的智库合力。

浙江省社会科学界联合会党组成员、秘书长刘东致辞。主办方供图

张建珍指出，浙江师范大学始终牢记高校使命，所属非洲研究院、边疆研究院、教育改革与发展研究院等多个省新型专业智库，以及23个二级学院和相关学科坚持服务国家对外开放战略、服务浙江区域经济社会发展，走出了一条以教师教育、非洲区域国别为特色的发展道路。未来浙江师范大学将继续服务浙江高水平建设“一带一路”重要枢纽，为扩大“一带一路”国际朋友圈继续努力。

浙江师范大学副校长张建珍致辞。主办方供图

刘鸿武认为，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动中提到的“开展务实合作”和“构建‘一带一路’立体互联互通网络”非常重要，也是接下来智库、高校、学术研究机构应该努力去推动的方向。他表示，浙江省的对外交往有两个突出特点：一是“一带一路”对非合作务实，民间交流程度深；二是“一带一路”合作交流广泛，且队伍日益壮大。期待今后有越来越多“一带一路”的专家学者加入联盟，共同推动对非事业的发展。

浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟首席专家、浙江师范大学非洲区域国别学学部学术委员会常务副主任刘鸿武致辞。主办方供图

现场还举行了塞拉利昂共和国外交与国际合作部前部长戴维·弗朗西斯名誉教授聘任仪式。浙江师范大学非洲研究院“双龙学者”特聘教授、《浙江省对外区域国别发展报告（区域卷）》丛书主编周倩发布《浙江省与中东国家合作发展报告（2013-2023）》《浙江省与南部非洲国家合作发展报告（2013-2023）》《浙江省与波罗的海三国合作发展报告（2013-2023）》《浙江省与北非国家合作发展报告（2013-2023）》等首批4部著作；浙江省区域国别与国际传播研究智库联盟成员单位、省级智库培育单位、浙江外国语学院阿拉伯研究中心主任刘彬发布《阿拉伯经济研究》《阿拉伯国家主要跨国媒体研究》等成果。

研讨会环节，来自中国、南非、波兰、马其顿等国的17位智库学者围绕共建“一带一路”国家的发展阶段和发展诉求，就如何有效分享浙江发展经验助推共建“一带一路”向高质量发展转变、“一带一路”区域标准化与软实力建设等议题展开深入研讨，为浙江高质量参与共建“一带一路”建设出谋划策。

(责编：崔译戈、常红)