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中国“零碳园区”案例亮相COP28会场

2023年12月14日14:43 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜12月14日电 （记者张志文）在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）期间，12月12日联合国举办“零碳未来特别活动：共同努力，创新应对气候变化行动”全球直播活动，中国零碳智慧文化科技创新园——“天宁1号”作为项目案例，受到高度关注。

此次直播活动由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会环境事务高级官员尼科洛娃主持，牛津大学教授迈尔斯·艾伦和全球社会事业委员会执行董事王则开等嘉宾介绍了全球各界为应对气候危机，面向零碳未来所采取的努力及创新案例。

尼科洛娃在开场介绍中强调，联合国重视青年在应对气候危机方面的重要角色和贡献，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会将启动亚太青年气候马拉松项目，鼓励青年围绕气候变化开展创新行动，并介绍了此前与Youth4Climate气候变化青年行动、世青创新中心等在华开展青年气候行动项目的情况。迈尔斯·艾伦介绍了全球层面实现零碳未来的必要性以及技术的可行性。

王则开在发言中指出，中国提供的碳中和解决方案和创新实践，将为世界应对气候危机做出重要贡献。他还表示，在推动碳中和示范创新项目打造中，需要各方共同协作。中国华电“天宁1号”项目充分引入了天普新能源、未来碳中和研究院等合作伙伴，为打造零碳园区提供了能源转型、数字碳管理等技术支持。

“天宁1号”零碳智慧园区位于北京市西城区，总占地面积约7.9万平方米（一期占地约3.2万平方米）。据介绍，该项目致力于将工业遗迹与文化、科技、金融等元素进行融合重生，并通过建筑节能改造、清洁能源供应、绿色碳汇景观、首都绿电交易、数字化运营管理、低碳文化植入等方式，创新实践定义“零碳园区”标准，形成零碳智慧产业园的标准化推广模式。

(责编：王禹蘅、常红)

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