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阿联酋公布可持续航空燃料总体政策细节

2023年12月14日14:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据阿联酋通讯社报道，阿联酋13日公布了可持续航空燃料总体政策的细节。该政策由能源和基础设施部与民航总局，及政府和其他利益相关方共同制定，符合阿联酋2050年能源战略、阿联酋2050年净零排放战略倡议，以及国家能源和水需求侧管理方案的目标。

阿联酋能源和基础设施部长苏海尔-穆罕默德-阿尔-马兹鲁伊表示，新政策以每年生产7亿升可持续航空燃料为发展目标，助力航空部门脱碳，推动阿联酋向低碳航空燃料区域中心转变。新政策旨在到2031年，阿联酋航空公司使用的燃料总量至少有1%将是可持续燃料。

经济部长兼民航总局主席阿卜杜拉-本-图克-阿尔-马里表示，该政策将推动阿联酋向更加多样化和低碳经济模式过渡，符合其对可持续航空燃料“迪拜全球框架”的国际承诺。他指出，航空业贡献了阿联酋国内生产总值（GDP）的13%以上，政府正在拓展合作，以确保该行业的预期增长遵循低碳模式。向可持续航空燃料的过渡是实现这一目标、创造新的发展机会和增强航空业可持续发展的基础。

(责编：崔越、常红)

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