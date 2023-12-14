人民网记者 李强

受访者。图片来源：中新社

“对我来说，世界上最困难，同时也最神秘的语言莫过于中文。”叶尔泰·努西普扎诺夫日前接受人民网记者采访时说，中文让其与中国文化结下了不解之缘，并选择将影视翻译作为自己一生不懈奋斗的事业。

叶尔泰在中国学习期间，通过不懈努力，不仅掌握了中文技能，还让他拥有了全新视野。来中国留学之前，他曾在哈萨克斯坦国家电视台担任了3年的主持人及制片人。作为一名媒体人，叶尔泰由衷希望能够从事与中国文化相关的领域工作。他仔细研究了哈萨克斯坦国内的电视节目和热门话题，发现也有外国题材的内容，于是萌生了引入中国电视剧的想法，并着手开始翻译和配音第一部中文电视剧。

“翻译一部电影的工作量等同于拍摄一部新的电影。”10年来，叶尔泰和他的制作团队先后翻译并配音了约40余部影视作品，都成功在当地电视台进行播出。据叶尔泰讲述，他个人最喜欢的作品当属《伪装者》。这部历史题材的作品翻译也给他们带了巨大挑战，叶尔泰团队需要在充分理解作品背后文化内涵的前提下着手进行翻译，并准确表达出其中的含义。在工作过程中，译员们通常会聚在一起热火朝天地讨论，大家会根据经验提供自己的译文，并最终集思广益完成最优的版本。得益于叶尔泰团队对翻译工作一丝不苟的精神，这部影视剧获得了哈萨克斯坦观众们的高度好评。

叶尔泰说，中国市场创作出了源源不断的优秀影视作品，他们需要及时发现这些作品，然后与发行公司建立合作关系，第一时间将翻译好的作品提供给当地电视频道，这其中巨大的工作量对专业人才队伍提出了更大的挑战，他们找到更多了解中国文化的优秀译员。叶尔泰认为，影视翻译领域还处于起步阶段，需要培养更多的专业人才，同时也需要更多支持，吸引更多专家参与其中，并组织更多活动促进彼此间文化交流互动。

近期叶尔泰团队购买了《中国机长》《了不起的老爸》《陪你在全世界长大》等几部优秀电影，目前翻译工作正在持续进行中，计划在接下来的1至2个月内将他们呈现给哈萨克斯坦的观众。

“文化和艺术再次拉近哈中两国人民的距离”，让叶尔泰至今引以为傲的一件事就是，他成功帮助一位哈萨克斯坦杰出青年歌手迪玛希登上了中国的舞台，他受到许多中国粉丝的欢迎，同时也让哈中两国文化交流更进一步。未来，叶尔泰希望两国在影视领域建立更加紧密的交流，推动两国共同拍摄一部电影。

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