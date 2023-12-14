新华社巴黎12月13日电（记者徐永春）联合国教科文组织日前发布的报告显示，干旱、山火、洪水和山体滑坡对拉丁美洲和加勒比地区的生物多样性和人类生存构成日益严重的威胁。

教科文组织12日发布了首份关于“气候异常对拉丁美洲和加勒比地区生物圈保护区和世界地质公园的影响”量化报告，涉及15个保护区，涵盖阿根廷、巴西、智利、墨西哥等地1.1亿人居住的地理区域，面积超过100万平方公里。

报告显示，上述15个保护区均记录了气温上升和降水量变化导致的植被丧失、森林火灾增加、生物栖息地消失、农业产量下降等情况。如果目前趋势持续，报告预计到2100年，这些地区的平均气温将上升2至7摄氏度。

研究表明，保护区管理部门低估了气候变化的威胁。例如，在15个保护区中，只有6个保护区管理部门将山火视为重要威胁，而研究显示，未来几十年内有13个保护区将面临中高度的山火风险。

该研究还揭示了气候变化威胁、保护区脆弱性及其面临风险之间的明确联系，这使得量化每个地区的具体风险成为可能。在15个保护区中，有9个其90%以上的农业用地完全依赖雨水灌溉，这些保护区的农民及其社区极易受到降雨减少或长期热浪的影响；15个保护区中，有1070万人生活在供水中断的地区，330万人生活在洪水易发地区，还有800万人生活在容易发生山体滑坡的地区。

报告称，教科文组织正在积极帮助这些保护区应对气候变化的影响。例如，在危地马拉玛雅生物圈保护区，管理人员致力于通过在30年时间内（2012年至2042年）避免砍伐森林来量化和抵消碳排放，目标是减少3700万吨二氧化碳排放。

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