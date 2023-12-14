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联合国难民署警告加沙冲突将导致更多人流离失所

2023年12月14日13:43 | 来源：新华网
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新华社北京12月14日电 联合国难民署官员13日警告，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在加沙地带的冲突将导致更大范围的人员流离失所。

这是12月11日在加沙地带靠近埃及边境地区拍摄的一处临时营地。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这是12月11日在加沙地带靠近埃及边境地区拍摄的一处临时营地。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

联合国官员、多国政府官员和援助机构代表13日在瑞士日内瓦参加全球难民论坛，商讨全球多地民众流离失所的应对举措。联合国难民署高级专员菲利波·格兰迪在论坛上说，“加沙地带正形成严重人道主义灾难”，预计会有更多民众死亡、遭受痛苦、或流离失所，这将影响整个中东地区。

这是12月13日在加沙地带南部城市汗尤尼斯一处临时营地拍摄的巴勒斯坦儿童。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

这是12月13日在加沙地带南部城市汗尤尼斯一处临时营地拍摄的巴勒斯坦儿童。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

加沙地带人口大约230万。巴以新一轮冲突10月7日爆发以来，加沙地带已有85%的民众流离失所。

路透社报道，受乌克兰危机升级、苏丹冲突、巴以新一轮冲突等影响，全球目前有1.14亿人流离失所，刷新历史纪录。其中，因战乱逃离家园的难民有大约4000万人。

这是12月3日在加沙地带代尔拜拉赫一家医院拍摄的流离失所的巴勒斯坦人。新华社发

这是12月3日在加沙地带代尔拜拉赫一家医院拍摄的流离失所的巴勒斯坦人。新华社发

联合国巴勒斯坦被占领土人道主义协调员琳恩·黑斯廷斯同一天说，为躲避以军轰炸，加沙地带大约一半人口集中在南部拉法口岸附近。由于医疗系统崩溃、人员密集引发传染病流行，加沙地带正面临公共卫生灾难。（包雪琳）

(责编：艾雯、刘洁妍)

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