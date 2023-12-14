人民网阿斯塔纳12月14日电 （记者李强）12月13日，首届中塔职业教育论坛在塔吉克斯坦鲁班工坊、天津城市建设管理职业技术学院同步举行。中国驻塔大使吉树民、天津市副市长张玲、天津市人民政府副秘书长陈世忠、天津能源投资集团有限公司党委书记董事长王嘉惠、塔吉克斯坦教育和科学部第一副部长扎姆舍德·朱拉佐达出席此次论坛。

嘉宾合影。天津城市建设管理职业技术学院供图

吉树民在致辞中表示，首届中塔职业教育论坛是中塔之间第一次有关职业教育合作的双边论坛，开辟了中塔教育合作的新空间，是拓展中塔务实合作方面的有益尝试。塔吉克斯坦鲁班工坊是中亚首家，自建立以来展现出在职业教育领域的独特优势和巨大潜力，在改善教学条件、提升学生专业技术水平等方面成果显著。在职业教育领域，中塔合作已经走在整个区域前列，期待双方利用鲁班工坊优势平台，把职业教育合作进一步做大做强，为两国培养更多专业人才，为两国友好合作开辟新空间，积蓄新能量。

中国驻塔吉克斯坦大使吉树民致辞。天津城市建设管理职业技术学院供图

张玲代表天津市人民政府对论坛的成功举办表示热烈祝贺。她指出，加强中塔两国职业教育合作既是两国互利合作的现实需要，也是提升两国职业教育内生动力和国际竞争力的必然要求。在塔建成中亚地区首家鲁班工坊，填补了中塔两国职业技术教育领域合作的空白，有效服务“一带一路”建设和区域合作。首届中塔职业教育论坛的举办为中塔职业教育合作创造新机遇，注入新动力，期待双方未来在职业教育领域开展更加广泛的务实合作。

朱拉佐达在致辞中表示塔吉克斯坦在科学和人才培训领域对外合作前景广阔，在国家元首支持指导下，塔吉克斯坦职业教育得到长足发展，塔吉克斯坦鲁班工坊将塔吉克斯坦技术大学的科学潜力提升到全新水平。经过中方教师的培训，塔方校相关专业师生能熟练使用世界先进的装备和器材，不断提升技术大学教学水平的同时为塔国培养了世界级的高素质专业人员。

此次论坛在塔吉克斯坦鲁班工坊运营一周年之际举办，以“深入推进鲁班工坊高质量运营，携手促进中塔职业教育共同发展”为主题，通过向世界分享天津职业教育发展成果，推动中塔职业教育领域的深层次合作，为职普融通、产教融合、科交融汇国际化合作赋能助力。论坛中，两国三校签署共建鲁班工坊联合培养合作协议，依托鲁班工坊打通本硕贯通国际化合作新机制，同时带动中塔两国师生互动交流，教学相长、取长补短。

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