新华社北京12月13日电 题：把中越友好的接力棒接过来、传下去

新华社记者谢彬彬

中共中央总书记、国家主席习近平13日在越南河内会见中越两国青年和友好人士代表并发表重要讲话，回首两国志同道合、守望相助的过去，立足初心如磐、合作共赢的当下，展望前途相关、命运与共的未来，希望两国青年和友好人士同做中越友谊的传承者、争当亚太振兴的参与者、敢为人类进步的开拓者，共同开创中越命运共同体建设新征程。

近代以来，中越两党和两国人民坚守共同理想信念，在争取国家独立和民族解放事业进程中风雨同舟、相互支持。胡志明主席的著名诗句“越中情谊深、同志加兄弟”，成为两国人民对那段峥嵘岁月难以磨灭的历史记忆。建立全面战略合作伙伴关系15年来，中越两党坚持以人民为中心，大力推进互利合作，给两国人民带来实实在在的利益。

新时代以来，中越两党总书记两次实现互访，有力引领中越关系健康稳定发展。这次时隔6年的访问中，习近平总书记同越共中央总书记阮富仲一道宣布构建具有战略意义的中越命运共同体，开启了中越两党两国关系发展新阶段。这一从振兴世界社会主义和实现中越两国长治久安出发作出的重大战略决策，深深植根于中越传统友好，符合两国人民共同利益和共同愿望。

赓续传统友谊，携手共同发展，是中越两国和两国人民根本利益之所系。两国人民传统友谊经受了历史岁月和国际风云变幻的考验，为双边关系发展提供了不竭动力，奠定了坚实的民意基础。中越友好的根基在人民、未来在青年。两国各界友好人士特别是青年一代应成为中越友好征程的领跑者，为实现各自国家百年奋斗征程和构建具有战略意义的中越命运共同体贡献力量。

中越都是国际社会负责任的成员，应该成为推进人类进步事业的中坚力量。新征程上，两国各界友好人士特别是青年一代应高举亚太共同体旗帜，汇聚更多团结奋进的正能量，共同为建设和谐繁荣的亚太地区作出更大贡献；要以更广大的胸怀、更宽阔的视野担起时代责任，为维护国际公平正义发声，为推动全球发展进步出力，为构建人类命运共同体不懈奋斗。

不忘来时路，方知向何行。展望未来，两国人民携手并肩，把中越友好的接力棒接过来、传下去，一定能推动中越友谊之树不断开花结果，为两国发展繁荣和人类进步事业作出更大贡献。

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