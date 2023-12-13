人民网巴黎12月13日电 （记者尚凯元）12日，海丝国际纪录片大会推介会在巴黎歌剧院万豪大使酒店举办。本次推介会旨在号召更多国际影视行业专业人士加入大会平台，参与纪实影像的国际交流与合作。

推介会上，福建省广播电视局副局长张文珍代表大会主办方介绍首届海丝国际纪录片大会在泉州举办的基本情况和福建广播电视发展及纪录片创作的情况。她诚挚邀请各位来宾到中国福建，参加2024年第二届海丝国际纪录片大会。张文珍表示，希望海丝国际纪录片大会可以成为聚合海内外纪录片行业从业者的国际交流合作平台，汇聚更多中外优秀团队，共同创作更多高品质、多样化的作品。

中国驻法国大使馆文化处参赞王茵在致辞中表示，明年是中法建交60周年、中法文化旅游年，希望中法创作者可以借助海丝国际纪录片大会平台更好地交流，让优秀的纪录片被世界看到。

作为首届海丝国际纪录片大会的亲历者，法国阳光纪录片提案大会策略及开发总监马修尔·贝约特在推介会上分享了自己的参会经历。他表示，海丝国际纪录片大会举办地福建泉州和法国阳光纪录片节举办地拉罗谢尔有很多相似之处——在古代，两个城市都是国际贸易和国际交流的重要窗口，如今它们不约而同地大力支持纪录片的创作和国际推广活动。

海丝国际纪录片大会创始人洪雷向参会来宾介绍中国国内纪录片行业状况，用数据表明近几年中国纪录片行业发展呈现出上升态势，不仅创作题材多样、类型丰富，制播主体也愈发多元化，越来越多的创作者在寻求海外合制、发行的机会。

福建泉州作为海上丝绸之路的起点城市，海洋文化源远流长。海丝国际纪录片大会是以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神为引领，以纪实影像为媒介，以推动21世纪海上丝绸之路共建国家和地区的纪录片创作、交流和推广为宗旨，开放、平等、互利、共赢的国际影视文化及产业合作交流平台。首届大会于2023年7月3日至6日在福建泉州举办，来自法国、英国、加拿大、日本、柬埔寨等40多个国家和地区的400多名国际组织负责人、知名国际纪录片节展主席、主流播出机构负责人、知名纪录片导演和制片人参加大会。

(责编：崔译戈、吴成良)