12月12日，中共中央总书记、国家主席习近平在访问越南期间，同越共中央总书记阮富仲举行会谈，双方宣布两党两国关系新定位，在深化中越全面战略合作伙伴关系基础上，携手构建具有战略意义的中越命运共同体。

中越两党两国关系新定位，不仅符合两党、两国政府和人民的共同利益，也有利于地区和世界的和平与发展。习近平总书记此访为2023年中国外交写下浓墨重彩一笔，再次让世界看到中国推动构建人类命运共同体的一以贯之和身体力行。

新定位：水到渠成

“很高兴如约而至，完成同阮富仲总书记的第三轮互访。”12日抵达河内后，习近平总书记的首场活动，就是同越共中央总书记阮富仲会谈，一番亲切交流，道出对推动两党两国关系的良好意愿。

2015年和2017年，习近平总书记同阮富仲总书记先后完成两度互访。去年底中共二十大后，习近平总书记邀请阮富仲总书记访华，共同为中越关系发展擘画蓝图。

今年，两位总书记以互致新春贺信等方式密切互动，进一步推动中越关系迈上新台阶。习近平总书记还在京分别会见赴华访问或出席会议的越南国家主席武文赏、越南政府总理范明政、越共中央书记处常务书记张氏梅，两党两国高层像走亲戚一样常来常往。

“中越作为友好近邻，理想相同，理念相通。作为好邻居、好伙伴、好兄弟、好同志，中越构建具有战略意义的命运共同体具有天时、地利、人和的独特优势。”两位总书记这样的共识，反映出两党两国关系新定位水到渠成。

“政治互信更高”“安全合作更实”“互利合作更深”“民意基础更牢”“多边协调配合更紧”“分歧管控解决更好”——会谈中，习近平总书记以“六个更”，表达对中越关系将进入新阶段的期许。

“政治上，要把准方向”；“安全上，要深化互信”；“务实合作上，要提质升级”；“民意基础上，要加大投入”；“国际地区问题上，要密切协作”；“涉海问题上，要管控分歧”——习近平总书记就构建中越命运共同体进一步提出建议，指明路径。

向未来：相互成就

“中方始终从战略高度和长远角度看待中越关系。”会谈中，习近平总书记强调。

在各自争取国家独立和民族解放斗争中相互支持，在彼此改革开放和革新事业中互学互鉴。“越中情谊深、同志加兄弟”，是中越关系最生动写照。

“作为同志加兄弟，我们为越南革新开放近40年特别是越共十三大以来取得的发展成就感到由衷高兴”；“在习近平总书记坚强领导和习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，中国取得全方位成就，国际地位和影响力与日俱增，越南为兄弟的中国感到由衷高兴”……两位总书记诚挚的讲话，透露着双方为彼此党和国家事业发展的喜悦与祝福。

既回望过去，更面向未来。

“中方坚定支持越南继续推进社会主义建设事业”“中方愿同越南同志分享机遇、共谋发展”……习近平总书记在会谈中表示。

“越方反对任何势力干涉中国内政”“愿同中方一道，构建具有战略意义的越中命运共同体，以‘六个更’为指引，全面加强政治、经贸、安全、民间等领域合作，打造互利共赢的典范”……阮富仲总书记也明确表示，越南坚持独立自主外交政策，将发展对华关系作为头等优先和战略选择。

惠周边：命运与共

“中越两国之所以取得举世瞩目的发展成就，既是自身努力奋斗的结果，也得益于一个开放包容的世界特别是和平稳定的亚太环境。”会谈中，习近平总书记深刻阐述自身发展与周边及地区发展之间的辩证关系。

“让命运共同体意识在周边国家落地生根”，10年前，习近平总书记在周边外交工作座谈会上这样强调。

今年适逢习近平总书记提出构建人类命运共同体理念、亲诚惠容周边外交理念10周年。构建人类命运共同体，首先从周边做起。中国正在同老挝、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚、泰国、马来西亚、巴基斯坦、蒙古国等国家，就构建双边命运共同体发表行动计划、联合声明或达成重要共识；同中亚五国双边层面践行人类命运共同体全覆盖，理念更加深入人心。

习近平总书记明确指出，中国愿把自身发展同周边国家发展更紧密地结合起来，同周边国家一道打造命运共同体，让大家一起过上好日子。

中越两国构建具有战略意义的命运共同体，将是构建亚洲命运共同体和人类命运共同体的伟大事业的又一起点。

“中国不搞排他性小圈子”“不搞集团政治”“不搞阵营对抗”……会谈中，习近平总书记再一次阐明中国立场、中国主张。习近平总书记表示，愿同越方加强多边合作，维护真正的多边主义，提高发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。

“共同努力构建命运共同体，走好各自的现代化道路，实现互利共赢、美美与共，造福两国人民，也为地区和平与繁荣作出积极贡献。”两位总书记发出的共同声音，为地区国家人民带来更多信心与力量。

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