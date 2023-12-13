新华社河内12月13日电 通讯：一颗越南榴莲的北向新旅程

新华社记者胡佳丽

12月的越南，阳光照耀着多乐省的榴莲果园，一颗颗榴莲幼果挂在枝头。越南果农范文尊一大早就来到自家果园，仔细打理果树。这是他种植榴莲15年来日复一日养成的习惯。

与以往不同，如今枝头上的榴莲成熟后有了新去处。去年9月，首批越南榴莲获准入华。自那时起，大量鲜食榴莲从越南南部北上进入中国市场。

范文尊管理着两个榴莲果园，总面积达1.5万平方米。截至目前，这两个果园已有数十吨榴莲出口中国。他告诉新华社记者，榴莲出口中国后，“为我们家带来可观的增收”。

中国消费者对越南榴莲的青睐带动越南高品质榴莲价格上涨。范文尊说，对华出口前，越南批发榴莲的均价为每公斤4万至5万越南盾（1美元约合2.4万越南盾）；产品出口中国后，价格涨到7万至7.5万越南盾，旺季时甚至高达8万至9万越南盾。

越南果蔬协会统计数据显示，2022年越南榴莲出口额约4.2亿美元。今年前10个月，越南榴莲出口额已近21亿美元，创历史新高，中国是越南榴莲最大消费市场，对华出口额近19亿美元。

火热的市场前景，吸引众多中国企业在越南寻找合作伙伴，曾参与去年9月首批越南榴莲出口中国业务的水果商江西榴一榴贸易公司就是其中之一。

今年9月正值收获高峰期，公司负责人庄磊红带着记者穿行榴莲果园。“我们会在收获期前提前三个月开始筹划，通过当地农业合作社向果农承包果园，参与施肥和照料。收获期，工人们会在早晨去果园砍果，下午挑果，晚上再运抵加工厂。”

一辆辆榴莲转运车从果园驶出，运到附近的加工厂。庄磊红站在自家企业厂房门口，指着道路两旁一座座工厂说：“我们的厂房是在一片空地上建起的，刚来时这里没有几家工厂。”

深夜，榴莲加工厂里依旧灯火通明。挑选、清洁、称重、晾置、分拣、包装、焖箱、装车……为“抢鲜”跨境送到消费者手中，工人们夜以继日，在各自岗位接力完成榴莲出口中国前的一整套工序。

公司技术总监阮孟达是越南人。一年多来，他辗转生产销售一线，处理火爆的订单。“越来越多的越南优质农产品摆上中国消费者餐桌，越中贸易‘水果篮’越来越丰富。”

对广西泛海国际贸易有限公司负责人王聪坤来说，每隔一段时间来越南的加工厂验收榴莲，已成为日常工作中的重要内容。“我们主要经营东南亚地区的冷链运输，去年开始加入越南产地榴莲品牌经营，从生产端开始参与，我们在越南采购40多个冷柜，组成车队专门负责运输榴莲，4到5天就可以到达市场端。”

装车结束时，王聪坤目送一辆辆满载鲜食榴莲的冷链物流车北上奔赴中越边境，经过越南友谊国际口岸继续向中国市场进发。

眼下，多乐省的榴莲丰收季已然落幕，范文尊依旧没有闲下来，每天忙着打理幼果，准备迎接下一个丰收期。他相信，来年的收获会更喜人。

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