新华社洛杉矶12月12日电（记者谭晶晶）美国国家海洋和大气管理局12日发布的北极年度气候报告显示，2023年北极的平均表面气温是自1900年以来第六高，夏季地表气温创有气温记录以来新高。全球气候变暖正在加速演进，北极升温速度比世界其他地区要快。

报告说，越来越频繁的极端天气和气候事件正在改变北极。北极地区气温越来越高，冰越来越少，气候越来越潮湿，一些区域的天气、气候模式及生态系统出现极端现象。人为造成的空气、海洋和陆地变暖正在影响整个北极地区的人口、生态系统和社区。

报告显示，夏季高压系统使格陵兰冰盖大范围融化，还导致降雨量异常。

北极海冰的范围在一年中都在变化，在冬季积聚，在春季和夏季融化，通常在9月达到全年最低值。报告显示，北极地区海冰范围持续缩小，2007年至2023年连续17年的9月达到有记录以来的最低水平。北美积雪范围今年5月创下历史新低。北极各地区的强降水不断刷新纪录，2022年至2023年泛北极地区的降水量为有记录以来第六高。

报告还显示，阿拉斯加西部的鲑鱼量呈现极端状况。2021年至2022年，布里斯托尔湾的红鲑鱼数量创历史新高，但育空河和卡斯科奎姆河的奇努克鲑鱼和秋鲑数量却创历史新低。这两种极端状况都对经济和文化产生严重影响。

美国国家海洋和大气管理局局长里克·斯平拉德表示，今年年度报告传递的最重要的信息是，现在是需要采取行动的时候了。该局及其联邦合作伙伴加强了对各州、部落和当地社区的支持和相关合作，以帮助地方增强气候适应能力。美国作为一个国家和国际社会的一部分，必须大幅减少加剧气候变化的温室气体排放。

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